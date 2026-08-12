'서용빈 전처' 유혜정, 15kg 쪘는데 고작 65kg "20년간 연애도 안해"(퍼펙트라이프)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 유혜정이 붕어빵 딸 서규원을 공개한다.

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오늘(12일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 배우 유혜정 모녀가 도심 속 여행을 떠나 쉴 틈 없는 먹방과 유쾌한 모녀 케미를 선보인다.

배우 유혜정과 '똑 닮은' 붕어빵 딸 서규원이 함께 <퍼펙트 라이프>를 찾는다. 폭풍 성장한 유혜정 딸을 보고 개그우먼 이성미는 "너무 예쁘게 잘 컸다"며 반가워했다. 서규원은 "올해 벌써 27살"이라면서 "3년 차 직장인이다. 호텔 인사팀에서 근무 중이다"는 근황을 전해 놀라움을 안겼다.

오늘 방송에서 유혜정 모녀는 가까운 도심 여행을 떠난다. 양꼬치 전문점을 찾아 본격적인 먹부림 여행을 시작한다. 양꼬치·탕수육·짬뽕·소갈비살 등 무려 각양각색 여덟 가지 음식을 쉬지 않고 먹는 두 사람의 모습에 모두 놀라워했다. 그런가 하면 모녀는 과거 체중이 급격하게 늘었던 시절을 떠올리기도 했는데, 엄마 유혜정은 "2022년에 15kg이 쪄서 65kg까지 나갔었다"고 하자 딸은 "엄마의 체질을 닮아 고민"이라며 "사무직이라 앉아 있는 시간이 많고 업무 스트레스에 맵고 짠 음식으로 폭식해 입사 3개월 만에 6kg이 쪘다"며 급격하게 체중이 늘었던 사연을 전했다. '대식가' 유혜정 모녀가 이제는 '폭풍 먹방'에도 다이어트 걱정 없이 여행을 즐길 수 있었던 비법은 무엇인지 공개된다.

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식사를 마친 두 사람은 발걸음을 옮겨 타로 심리 상담사를 찾아가 특별한 데이트를 즐긴다. 딸은 "엄마에게 새로운 배필이 생길까요?"라고 물어 시선을 집중시켰다. 본격적인 연애운을 살펴보기 전 타로 심리 상담사는 유혜정에게 "현재 만나고 있는 남자가 있느냐" 물었고, 유혜정은 단칼에 "없다"고 답했다. '20년 동안 남자와 대화한 적도 거의 없다'는 말에 MC 현영이 "그동안 연애를 한 번도 안 했냐" 재차 물었고, 유혜정은 "그렇다"라고 답해 모두가 놀랐다. 딸 역시 "내가 증인"이라고 거들어 웃음을 자아냈다. 이어서 유혜정은 "이제는 연애의 감정을 잊어버렸다. 지금은 친구 같은 편안한 사람을 만나고 싶다"며 솔직한 마음을 전한 가운데, 그녀에게 새로운 사랑이 찾아올지 모두가 귀를 기울인 그녀의 연애운 타로 결과도 방송을 통해 공개된다.

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딸 같은 엄마 유혜정과 폭풍 성장한, 엄마 같은 딸 서규원 모녀 케미는 오늘(12일) 오후 8시 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 확인할 수 있다.

한편 유혜정은 1999년 야구선수 서용빈과 결혼해 2000년 딸을 출산했다. 이후 2007년 서용빈과 이혼한 유혜정은 딸 양육을 맡았고, 딸과 함께 '스타주니어쇼 붕어빵'에 출연해 많은 관심을 받았다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com