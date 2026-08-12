하영, 정성 들인 자필 사과에 ‘옥에 티’ 지적..."소록도 조부는 왜 뺐나"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영이 증조부 안상호의 친일 행적을 인정하고 직접 자필 사과문을 올렸다. 뒤늦게나마 가족사를 제대로 확인하고 자신의 무지를 인정했다는 점에서 "진작 이렇게 했어야 했다" "진정성이 느껴진다"는 반응이 나오는 한편 최근 함께 불거진 조부 안부호의 소록도병원 근무 이력에 대한 언급이 빠진 점을 아쉬워하는 목소리도 있다.

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하영은 12일 자신의 SNS에 장문의 자필 사과문을 공개하고 "저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

사과문의 초점은 증조부 안상호의 친일 행적과 이를 제대로 알지 못한 채 가족의 자랑으로 소개했던 자신의 태도에 맞춰졌다. 하영은 "그동안 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"고 털어놨다. 관련 자료를 직접 확인하면서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다며 일제강점기의 역사를 제대로 알지 못한 상태에서 가족사를 가볍게 이야기한 점을 반성한다고 전했다.

논란 초기 소속사가 친일 의혹에 대해 '사실무근'이라는 입장을 냈다가 하루 만에 이를 번복한 과정에 대해서도 자신의 책임을 인정했다. 하영은 충분한 사실 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 것 역시 자신의 부족함이라며 거듭 사과했다.

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온라인 등에서는 뒤늦게라도 배우 본인이 직접 가족의 역사를 확인하고 친일 행적을 인정했다는 점에서 긍정적인 반응이 나오고 있다. "처음부터 이렇게 대응했으면 좋았을 것 같다" "모른 사실을 인정하고 직접 사과한 것은 진정성 있어 보인다" 등 하영의 사과를 받아들이는 의견이 이어졌다.

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다만 일각에서는 사과문에서 빠진 대목을 아쉬움으로 꼽았다. 하영의 '4대째 의사 집안'을 둘러싼 논란이 증조부에 그치지 않고 조부의 이력으로까지 번졌기 때문이다. 하영의 조부는 고 안부호 가톨릭대 의과대학 교수로 과거 국립소록도병원에서 근무한 이력이 알려지면서 함께 주목받았다. 하영 측 역시 안부호가 조부이며 1949년부터 소록도병원에서 근무했다는 사실을 확인했다.

소록도는 일제강점기 한센인들을 강제로 격리했던 장소로 알려져 있다. 해방 이후에도 한센인들을 대상으로 단종과 가족 분리 등 각종 인권침해가 이어졌다는 기록이 남아 있다. 다만 현재까지 공개된 자료만으로 안부호 교수가 당시 소록도에서 벌어진 인권침해에 직접 가담했다고 볼 근거는 확인되지 않았다.

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그럼에도 하영이 앞서 방송에서 증조부뿐 아니라 조부와 부친, 언니까지 이어지는 의사 집안임을 자랑으로 소개했던 만큼 조부의 소록도 근무 이력을 둘러싸고 제기된 논란에 대해서도 설명이 필요하지 않겠느냐는 반응이 나오고 있다.

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실제로 온라인에서는 "하영 사과문에 소록도 이야기는 왜 없느냐" "먼저 소록도에서 헌신한 것을 자랑하더니 정작 사과문에서는 소록도 이야기가 빠졌다"는 반응이 나오며 조부 관련 언급이 없었던 점을 지적했다.

앞서 작가 소재원 역시 이 부분을 강도 높게 비판했다. 소재원은 11일 자신의 SNS를 통해 과거 작품 취재를 위해 소록도를 방문했던 경험을 꺼내며 하영에게 직접 소록도의 역사를 마주해볼 것을 요구했다. 그는 소록도에 남은 한센인들의 희생과 인권침해 역사를 언급하며 "그리 당당하고 자랑스러운 조상을 두셨다면 소록도에 가보라"고 직격했다.

반면 하영을 향한 비판이 과도하다는 주장도 나왔다. '제국의 위안부' 저자인 박유하 세종대 명예교수는 이번 논란을 두고 '친일 강박증'이라고 표현하며 안상호의 생애를 친일이라는 하나의 잣대로만 규정해서는 안 된다는 취지의 주장을 내놨다.

한편 하영은 이날 사과문에서 "제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다"며 "가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고 앞으로 역사를 대하는 데 있어 더욱 신중한 태도를 갖도록 하겠다"고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com