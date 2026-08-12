트와이스 채영, 갑작스런 '실내흡연' 논란..결국 "생각 없는 사람 아냐, 담배 아닌 음료" 해명

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[스포츠조선 김소희 기자] 걸그룹 트와이스(TWICE) 멤버 채영이 최근 불거진 실내 흡연 의혹에 대해 직접 해명했다.

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채영은 12일 자신의 팬 플랫폼을 통해 최근 자신을 둘러싼 흡연 의혹에 대해 입을 열었다.

그는 "그냥 가만히 있으려고 했는데 담배 얘기를 나한테 너무 많이 해서 언급한다. 담배가 아니라 음료 마시는 거다. 잘 봐봐라"라며 억울한 심경을 드러냈다.

이어 "아주 피곤하다. 재밌게 놀고 있는 건데. 그리고 말이 안 되지 않냐. 사람이 그렇게 많은데 내가 대놓고 그러겠냐. 나 그렇게 생각 없는 사람 아니다"라고 덧붙이며 거듭 해명했다.

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앞서 최근 일부 온라인 커뮤니티를 중심으로 채영의 뒷모습이 담긴 영상이 확산됐다. 영상 속 채영은 손에 무언가를 쥔 채 입으로 가져가는 듯한 모습을 반복적으로 보였고, 이를 본 일부 누리꾼들은 실내에서 흡연을 한 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

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해당 영상은 채영이 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 FKA twigs 레이브 파티에 참석했을 당시 촬영된 것으로 알려졌다. 그러나 채영이 직접 "담배가 아니라 음료 마시는 거다"라고 밝히면서 흡연 의혹은 사실이 아닌 것으로 해명됐다.

갑작스럽게 불거진 의혹에 직접 입장을 밝힌 채영은 자신을 향한 오해에 피로감을 드러내면서도 팬들에게 상황을 설명하며 논란을 진화했다.

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한편 채영이 소속된 트와이스는 최근 KSPO DOME에서 이틀간 월드투어 'THIS IS FOR' 피날레 콘서트를 진행했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com