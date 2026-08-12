BTS 뷔, 군대서 심해진 '청력 이상' 고백 "한쪽 귀 30%밖에 안들려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS) 뷔가 청력 문제를 최초로 고백했다.

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뷔는 12일 팬 소통 플랫폼 위버스에서 정국과 함께 라이브 방송을 진행하며 팬들과 이야기를 나눴다. 이날 두 사람은 식사를 하며 편안하게 대화를 나누던 중 서로의 건강 상태에 대해서도 이야기를 나눴다.

이 과정에서 뷔는 그동안 팬들에게 한 번도 말하지 않았던 귀 상태를 털어놨다. 그는 "아미(팬덤명) 분들한테는 한 번도 얘기를 안 드렸는데 2년 반 정도 됐나? 귀가 안 좋아졌다"고 밝혔다.

이에 정국은 "그래도 최근에 병원 갔다 와서 빼가지고 괜찮아진 거 아니냐. 아니면 다시 돌아가지 않냐"고 물었고, 뷔는 "맞다. 한 달 뒤면"이라고 답했다.

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이어 뷔는 양쪽 귀의 청력 차이가 상당하다고 설명했다. 그는 "제가 한쪽 귀가 100 정도 되면 반대쪽 귀는 30밖에 안 들린다"고 털어놨다. 실제 청력 수치를 의미하는 것인지 여부와는 별개로, 본인이 체감하는 양쪽 귀의 청력 차이가 상당하다는 취지로 풀이된다.

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정국은 뷔의 이야기를 듣고 "관리 잘해야 한다"고 걱정했고, 뷔는 "그래서 꾸준히 약을 먹고 있다"고 답하며 현재도 치료와 관리를 이어가고 있다고 설명했다.

특히 뷔는 군 복무 중 증상이 더욱 심해졌다고 밝혔다. 그는 "이것도 사실 군대에서 좀 심해지고 나서 다들 되게 약간 운동하는 사람들끼리 모여 있으니까 정신력 문제라고 하더라"며 "그 뒤로 내가 최면이 걸려서 정신력 문제로 생각하고 있다"고 말했다.

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그러자 정국은 "그러면 안 된다"고 만류했다. 뷔 역시 "병원 열심히 다니고 있다"고 말하며 꾸준히 진료를 받고 있음을 전했다.

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한편 방탄소년단은 최근 미국에서 월드투어 'ARIRANG'을 이어가고 있다. 지난 1~2일 이스트 러더퍼드 메트라이프 스타디움, 5~6일 폭스버러 질레트 스타디움에서 공연을 마쳤으며, 오는 19~20일 볼티모어 M&T 스타디움에서 투어를 이어간다. 'ARIRANG' 월드투어는 지난 4월 시작해 2027년까지 이어질 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com