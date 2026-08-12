박나래 이어 키·입짧은햇님도 '주사이모' 의혹 줄줄이 피의자 조사

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래에 이어 그룹 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님까지 이른바 '주사이모'에게 불법 의료행위를 받은 혐의로 피의자 조사를 받은 사실이 확인됐다.

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12일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 초 샤이니 키(본명 김기범)와 입짧은햇님(본명 김미경)을 의료법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 각각 불러 조사했다.

앞서 박나래 역시 같은 혐의로 지난 5월 피의자 신분으로 경찰 조사를 받은 바 있다. 이에 '주사이모' 논란에 이름이 올랐던 박나래와 키, 입짧은햇님이 잇따라 경찰 조사를 받게 됐다.

세 사람은 이른바 '주사이모'로 불리는 이모 씨에게 의료기관이 아닌 장소에서 불법 의료행위를 받은 혐의를 받고 있다.

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이 씨는 국내 의사 면허 없이 오피스텔과 차량 등에서 수액 주사를 놓거나 항우울제를 처방한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

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경찰은 지난해 말 이 씨를 출국금지한 데 이어 주거지와 차량 등을 압수수색해 관련 자료를 확보하는 등 수사를 진행해왔다.

입짧은햇님과 관련해서는 지난해 12월 서울 마포경찰서에 고발장이 접수됐으며 이후 사건이 강남경찰서로 이첩됐다. 키에 대한 고발장 역시 올해 초 강남경찰서에 접수됐다.

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현재 강남경찰서는 박나래와 키, 입짧은햇님 관련 사건을 병합해 수사하고 있다.

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경찰은 이들을 상대로 이 씨에게 국내 의사 면허가 없다는 사실을 알고도 의료행위를 받았는지 등 구체적인 경위를 조사한 것으로 전해졌다.

앞서 키와 입짧은햇님은 '주사이모' 논란이 불거진 뒤 이 씨에게 진료를 받은 사실을 인정했다.

키는 지난해 12월 소속사를 통해 과거 지인의 추천으로 이 씨가 근무하던 서울 강남구 소재 병원에서 진료를 처음 받았고, 이후 병원 방문이 어려운 상황에서 몇 차례 자택에서 진료를 받았다는 취지로 설명했다. 당시 이 씨를 의사로 알고 있었다며 논란에 대해 사과하고 활동을 중단했다.

입짧은햇님 역시 이 씨를 의사로 알고 진료를 받았다며 사과한 뒤 방송 활동을 중단했다.

이후 키는 활동을 재개했지만 '주사이모'를 둘러싼 경찰 수사는 계속되고 있다. 이번에 키와 입짧은햇님이 피의자 신분으로 소환 조사받은 사실까지 알려지면서 수사 결과에 관심이 쏠리고 있다.

한편 박나래는 '주사이모' 사건과 별개로 전직 매니저들과의 갈등을 둘러싼 여러 의혹으로도 수사를 받아왔다.

narusi@sportschosun.com