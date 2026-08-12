스마일게이트 신작 '이클립스', 19일 캐릭터 사전 생성…스트리머 공식 스킨도 선보여

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스마일게이트가 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝'의 출시를 앞두고 이용자 확보에 속도를 낸다.

오는 19일 낮 12시부터 캐릭터 사전 생성 이벤트를 시작하고, 스트리머와 협업한 공식 스킨 프로그램도 선보인다.

사전 생성에 참여하는 이용자는 '이클립스' 공식 홈페이지에서 24개 서버군 가운데 원하는 서버와 캐릭터명을 미리 정할 수 있다. 클래스 선택도 가능하다. 사전 생성을 마친 이용자는 정식 출시 이후 별도의 캐릭터 생성 절차 없이 게임에 접속해 플레이할 수 있다.

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출시 전 이용자 접점을 넓히기 위한 콘텐츠도 마련했다. 스마일게이트는 공식 스킨 프로그램 '이클립스 픽(PICK)'을 공개했다. 게임과 다양한 파트너가 함께 공식 스킨을 제작하는 협업 프로그램으로, 시즌1에는 스트리머 '빅보스', '수삼', '만만', '봉준', '나리', '요정애쉬' 등 6명이 참여했다.

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각 스트리머의 개성을 반영한 캐릭터 외형을 비롯해 보이스와 모션 등을 담은 전용 스킨을 제작했다. 이용자는 이벤트 페이지에서 완성된 스킨을 확인할 수 있다. 스마일게이트는 '이클립스 픽'의 상표권 출원을 진행하고 있으며, 향후 참여 파트너를 확대할 계획이다.

특히 공식 스킨 판매를 사회공헌 활동과 연결한다. 스킨 판매를 통해 마련한 기부금을 스마일게이트 희망스튜디오와 함께 사회공헌 사업에 활용할 예정이다. 게임 내 협업 콘텐츠를 팬덤 참여와 기부로 연결해 이용자와 스트리머의 관계를 게임 밖으로 확장하려는 시도다.

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이와 함께 공식 홈페이지에는 각 클래스의 두 가지 무기 타입을 활용한 전투 영상도 공개했다. 이용자는 영상을 통해 클래스별 전투 방식과 무기 특성을 미리 살펴보고 자신의 플레이 성향에 맞는 클래스를 선택할 수 있다.

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신재익 스마일게이트 이사는 "캐릭터 사전 생성을 통해 이용자들이 정식 출시를 준비하며 더욱 기대할 수 있기를 바란다"며 "'이클립스 픽'을 시작으로 이용자와 스트리머가 함께 만들어가는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.

'이클립스'는 출시 전부터 캐릭터 선점과 스트리머 협업 스킨을 동시에 내세우며 이용자와의 접점을 넓히고 있다. 특히 스트리머의 영향력을 단순 홍보에 활용하는 데 그치지 않고 게임 내 공식 콘텐츠와 사회공헌으로 연결했다는 점에서 향후 협업 방식이 어떻게 확장될지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com