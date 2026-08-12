'카트라이더 러쉬플러스', 제주SK FC와 맞손…게임·축구 경계 넘는다

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'카트라이더 러쉬플러스'가 프로축구 K리그1 제주SK FC와 손잡고 게임과 축구를 잇는 협업에 나선다.

넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'와 제주SK FC의 협업을 진행한다고 12일 밝혔다. 레이싱과 축구가 공유하는 '도전과 질주', '성장과 승리'라는 키워드를 바탕으로 양측의 팬덤을 연결하는 다양한 콘텐츠를 선보인다.

첫 협업은 제주월드컵경기장에서 열린다. 오는 15일과 22일 제주SK FC 홈경기에서 '카트라이더 러쉬플러스' 캐릭터를 활용한 이벤트가 진행된다. 15일에는 대표 캐릭터 다오와 배찌가 시축에 나서고, 22일에는 캐릭터 디자인을 적용한 특별 지류 티켓을 현장에서 발권할 수 있다.

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게임 밖에서는 협업 상품으로 접점을 넓힌다. 다오와 배찌, 제주SK FC 마스코트 '행코'를 활용해 레트로 스포츠 감성을 살린 유니폼과 마킹키트, 머플러, 티켓홀더 세트, 키링 등을 선보인다. 협업 MD는 1~2차에 걸쳐 출시되며 제주SK FC 오피셜 팬스토어 온오프라인 매장과 경기 당일 운영되는 팝업스토어에서 판매한다.

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게임 안에도 제주SK FC를 모티브로 한 콘텐츠가 추가된다. 넥슨은 협업 기념 신규 레전드 스피드 카트 '제주SK 축구공 카트'를 선보이며, 오는 12월 31일까지 모든 이용자에게 무료로 제공한다. 공식 홈페이지에서 쿠폰번호 'STILLRACING'을 입력하면 계정당 한 차례 받을 수 있다.

이번 협업은 게임 캐릭터를 축구장에 등장시키는 데 그치지 않고 경기장 이벤트, 실물 상품, 게임 콘텐츠를 동시에 연결한 것이 특징이다. 게임 이용자에게는 K리그 구단을 접할 기회를, 제주SK FC 팬들에게는 익숙한 축구 응원 문화에 게임 IP를 접목한 새로운 경험을 제공하는 방식이다.

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게임 IP와 스포츠 구단의 협업이 단순한 일회성 이벤트에서 벗어나 실제 경기장과 상품, 게임 콘텐츠를 아우르는 형태로 확대되고 있다는 점에서도 눈길을 끈다. 특히 '카트라이더'처럼 캐릭터 인지도가 높은 IP는 스포츠 구단과 결합할 경우 양쪽 팬덤을 자연스럽게 연결할 수 있다는 점에서 활용도가 높다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com