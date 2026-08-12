'호프' 극찬한 죄?..팬에 욕먹은 여배우 "커뮤니티 너무 보지 마세요" 일침

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[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '호프'에 호평을 보냈던 배우 이채영이 한 누리꾼과 작품을 두고 의견을 주고받은 내용이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

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10일 한 누리꾼은 "이채영이라는 배우 너네 아냐"라는 제목의 글을 통해 이채영과 나눈 DM(다이렉트 메시지) 내용을 공개했다.

앞서 이채영은 지난 7월 '호프'를 관람한 뒤 "엄청난 명작"이라고 호평한 바 있다. 이를 본 한 누리꾼은 이채영에게 "'이 영화가 진심으로 나홍진이라는 네이밍이 없었어도 호평했을까?' 진심으로 궁금하다"고 DM을 보냈다.

이에 이채영은 "나홍진이라는 네이밍을 빼고 봤을 때도 그렇게 봤다. 나홍진이라는 네이밍을 생각하고 보면 점수가 더 깎일 수 있지만, 이게 그냥 한국 영화라고 생각하고 한번 봐달라. 우리가 모르는 어떤 한국 감독이 영화 만들었다고 생각하고 봐달라"고 답했다.

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이어 "한국 영화에서 외계인한테 서사를 주는 영화가 있었냐. 이런 카체이싱을 완벽하게 살린 영화가 있었냐. 이렇게 미술이 완벽했던 영화가 있었냐. 저는 정말 전부 다 깜짝 놀랐다"고 자신의 감상을 구체적으로 설명했다.

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그러나 누리꾼은 "그냥 외계인이 등장했다고 높은 점수 주는 건 납득이 힘든 설명"이라며 "나홍진 이전작들을 각 10번씩 봤을 정도로 팬인데 이번 작품은 도저히 이해 안 갈 정도로 괴작 수준"이라고 반박했다.

이에 이채영은 자신의 평가 기준을 다시 한번 설명했다. 그는 "외계인이 등장했다고 해서 높은 점수를 준 게 아니다. 외계인과 협력하는 이유와 배우가 사람 형태에서 변형 기믹이 생긴다는 점을 높게 평가한 것도 아니다"라고 말했다.

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이어 "우리 나라도 외국 못지않은 기술의 영화들이 있어서 새삼 신기하다는 정도"라며 자신이 작품을 좋게 평가한 이유와 영화의 기술적인 완성도에 대한 생각을 밝혔다.

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누리꾼은 이후 영화 속 구체적인 장면과 인물들의 행동을 언급하며 작품의 맥락과 개연성에 대한 아쉬움을 거듭 주장했다. 이에 이채영은 "말씀하신 대로 취향이라는 게 있는 것"이라며 자신의 생각을 이어갔다.

그는 "700억이란 자금은 거기에 비하면 정말 말도 안 되게 적은 금액이다. 그 적은 금액으로 이 정도 퀄리티를 뽑아냈다는 것 자체가 존경스럽다. 후속작 계획 없는 깡으로 이 서사를 풀어낸 거 자체가 정말 대단한 게 아닐까 생각한다"고 말했다.

누리꾼은 이후 한 온라인 커뮤니티의 반응을 공유하면서 "'700억으로 헐리웃 따라가기엔 말도 안 되지만 예전에 '디워' 나왔을 때는 죽어라고 욕하시던 평론가 분들이 '호프' 때는 이 정도도 장족의 발전이다 이러니 좀 기가 막히다"고 주장했다.

이에 이채영은 "디시 같은 거 너무 보지 마시고요. 아무쪼록 비판보다는 긍정의 눈으로 봐주세요. 저는 좋았습니다"라고 답하며 대화를 마무리했다.

이후 해당 대화 내용을 공개한 누리꾼은 "이정도밖에 안되나 싶더라"라며 실망한 반응을 보이며 그의 필모그래피까지 언급한 것으로 알려졌다.

이를 접한 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일각에서는 이채영이 자신이 관람한 작품에 대해 솔직한 감상과 해석을 전했을 뿐인데 필모그래피까지 거론하며 비판을 받아야 하는지 의문을 제기했다. 영화에 대한 평가는 관객마다 다를 수 있는 만큼, 작품에 대한 호불호와 배우 개인에 대한 비판은 구분할 필요가 있다는 반응이다.

논란이 이어진 가운데 해당 누리꾼은 현재 해당 게시물을 삭제한 상태다.

한편 나홍진 감독의 '호프'는 초대형 SF 액션 스릴러로, 500억 원이 넘는 제작비와 조인성, 황정민, 정호연 등 화려한 출연진으로 개봉 전부터 큰 화제를 모았다. 그러나 개봉 이후 작품을 둘러싼 평가가 극명하게 엇갈리며 호불호가 갈리는 작품으로 떠올랐다.

영화평론가 이동진 또한 '호프'에 별점 4점을 주며 호평 대열에 합류했다. 이후 일각에서 나홍진 감독과의 친분 때문에 높은 평가를 한 것이 아니냐는 의혹이 제기되자 이동진은 "나홍진 감독과 친분 없다"며 직접 해명하기도 했다.

이처럼 '호프'를 둘러싸고 관객들의 평가가 극명하게 갈리는 가운데, 이번에는 작품에 대한 이채영의 솔직한 감상과 한 누리꾼의 반박이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com