"해준게 뭐있냐"...황정음, 전남편 '독설'에 요리학원 때려치운 사연

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정음이 두 아들을 위한 집밥을 준비하던 중 전남편과의 신혼 시절 부부싸움을 떠올리며 당시의 서운함을 털어놨다.

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12일 황정음의 유튜브 채널에는 '간단 갈비찜&토닉워터 깍두기로 집밥 차린 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 두 아들을 위해 갈비찜과 깍두기 등 집밥 만들기에 나섰다.

평소 요리와는 거리가 멀었다는 황정음은 음식을 준비하던 중 신혼 시절 요리를 배우기 위해 학원까지 다녔던 기억을 꺼냈다.

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황정음은 깍두기를 담으며 "신혼 때 요리학원에서 배운 적 있다"고 말했다. 하지만 곧 "두 번 가고 안 갔나? 세 번인가?"라며 오래 다니지는 못했다고 털어놨다.

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그 이유에는 당시 남편과의 부부싸움이 있었다.

황정음은 "왜냐하면 부부싸움 하는데 (전남편이) '네가 나한테 해준 게 뭐 있어?' 이래서 '뭐 해준 게 없어? 그래, 안 갈게'라고 했다"며 "그 이후로 한 적 없다"고 밝혔다.

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신혼 시절 남편을 위해 익숙하지 않은 요리까지 배우려고 했지만, 정작 부부싸움 도중 '해준 게 뭐 있느냐'는 말을 듣자 서운한 마음에 요리학원마저 그만뒀다는 것.

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황정음은 자신에게 요리 자체가 상당한 도전이었다고 강조했다. 그는 "내 인생 최대의 노력이 요리다"라며 결혼 전에는 "한 번도 해본 적 없다"고 말했다.

어머니와의 일화도 공개했다. 황정음은 "우리 엄마는 내가 밥도 뭐도 못 하는데 '그냥 하지 마. 평생 공주처럼 살잖아'라고 했다"고 전했다. 그러면서 자연스럽게 요리를 배울 시기를 놓쳤던 것을 아쉬워했다.

신혼 시절 요리학원을 몇 차례 만에 그만뒀던 황정음은 이날만큼은 두 아들을 위해 직접 앞치마를 둘렀다. 갈비찜부터 깍두기까지 손수 준비하며 엄마로서 정성을 쏟는 모습을 보였다.

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 2017년 첫째 아들을 얻었다. 2020년 이혼 조정을 신청했으나 이듬해 재결합 의사를 밝혔고, 2022년 둘째 아들을 품에 안았다.

이후 결혼 생활을 이어왔으나 황정음은 2024년 다시 파경 소식을 전하며 이혼 절차에 들어갔다.

narusi@sportschosun.com