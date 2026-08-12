이선민, 수학 공식 하나로 '전교 240등→15등' 기적...유재석도 깜짝

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이선민이 중학교 시절 전교 240등에서 15등까지 성적을 끌어올린 놀라운 학창 시절을 공개했다.

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12일 유튜브 채널 '유퀴즈온더튜브'에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 방송되는 이선민 편의 선공개 영상이 공개됐다.

영상에서 유재석은 이선민의 학창 시절 성적을 듣고 깜짝 놀랐다. 유재석은 "전교 240등에서 15등으로 올랐냐"며 믿기지 않는다는 반응을 보였다.

이선민은 "제가 중학교 2학년일 때 전교 240등이었다. 그때 정신을 막 차릴 때였다"며 당시를 회상했다.

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이에 유재석은 "1년 만에 공부를 얼마나 많이 했길래 15등까지 됐냐"며 놀라움을 감추지 못했다.

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이선민은 공부에 눈을 뜨게 된 특별한 계기를 털어놨다. 그는 "한 수학 공식에 꽂혀서 그걸 공부하다 보니까 다른 곳에도 적용이 되고, '다 되네' 그러면서 공부에 재미를 좀 느꼈다"고 밝혔다.

특히 이선민은 단기간에 성적이 크게 상승했다고 설명했다. 그는 수학 공부를 계기로 자신감을 얻은 뒤 학업에 몰입했고, 6개월 만에 전교 240등에서 15등까지 성적을 끌어올렸다고 전했다.

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이선민은 "그때 당시에는 (주변에서) '지덕체를 다 갖췄다'라고 했다"며 당시 자신을 둘러싼 반응을 전해 웃음을 자아냈다.

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실제로 공개된 이선민의 성적표에는 전 과목이 '수'로 기록돼 있어 눈길을 끌었다. 단순히 순위만 오른 것이 아니라 전반적인 과목에서 뛰어난 성적을 거둔 것으로 알려졌다.

이후 이선민은 재수를 거쳐 숭실대학교에 입학한 것으로 전해졌다.

한편 이선민의 성적 역전 이야기가 담긴 자세한 내용은 12일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개될 예정이다.

shyun@sportschosun.com