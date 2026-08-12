게임과 AI를 '디지털 놀이터'로…게임과학연구원, 9월 게임과학포럼 개최

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게임을 바라보는 시선이 '얼마나 오래 하느냐'에서 '무엇을 경험하고 배우느냐'로 옮겨갈 수 있을까. 게임과학연구원이 AI와 게임을 미래 교육의 새로운 도구로 바라보는 자리를 마련한다.

게임과학연구원은 오는 9월 4일 오후 2시 국립중앙도서관 국제회의장에서 '2026 게임과학포럼'을 개최한다. '플레이그라운드 효과- AI와 게임이 만드는 미래 교육'을 주제로 열리는 이번 행사에는 심리학·교육학·게임학 연구자와 게임·AI 산업계 관계자 등이 참석한다.

이번 포럼은 게임과 AI가 결합한 디지털 환경을 미래 세대의 성장을 돕는 '디지털 놀이터'로 정의하고, 이 공간이 아동·청소년의 학습과 인지 발달에 어떤 가능성을 제공할 수 있는지 살펴보는 데 초점을 맞춘다.

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특히 기존의 '스크린 타임' 중심 접근에서 벗어나야 한다는 문제의식이 주요 화두다. 단순히 디지털 기기 사용 시간을 줄이는 데 집중하기보다, 미래 세대가 디지털 환경을 안전하게 이용하면서도 생산적으로 활용할 수 있는 역량을 키우는 방향으로 교육과 정책의 관점을 전환하자는 취지다.

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기조연설은 인지심리학자이자 게임과학연구원장인 김경일 아주대 교수가 맡는다. 김 교수는 놀이에 몰입하는 인간의 심리적 동기를 살펴보고 통제와 차단을 중심으로 한 기존 규제의 한계를 짚는다. 이를 바탕으로 청소년의 게임 경험을 이해하고 활용하는 '게임 리터러시'의 필요성을 제시할 예정이다.

이어 본 세션은 'AI와 게임의 교육적 시너지'와 '포스트 디지털 시대의 바람직한 게임 이용 환경 조성'으로 나뉜다.

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첫번째 세션에서는 서울대 김기한 교수가 '게임과 e스포츠의 플레이그라운드 효과와 교육적 잠재력'을 주제로 발표한다. 디지털 공간으로 확장된 놀이터에서 이용자들이 협력과 관찰, 피드백을 통해 지식을 만들어가는 과정을 살펴보고 게임과 e스포츠의 사회화 및 교육적 가능성을 다룬다.

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크래프톤 김현승 팀장은 '게임을 함께하는 AI: 플레이에서 학습으로'를 통해 게임 속에서 AI와 함께 문제를 발견하고 해결하는 과정이 학습과 문제 해결 능력을 확장하는 새로운 인터페이스가 될 수 있다는 관점을 제시한다.

두번째 세션에서는 정책과 이용 환경을 다룬다. 안양대 이승훈 교수는 '게임 이용자 친화적 이용 환경 조성에 대한 정책 제안'을 통해 정부 주도의 법적 규제 사례를 돌아보고 글로벌 플랫폼의 기술적 도구를 활용한 개발자·이용자 친화적 정책 방향을 제안한다.

이화여대 진예원 교수는 '게임이용장애 측정의 개념적 혼란: 포스트 디지털 정책에의 함의'를 주제로 게임과 도박의 경계를 둘러싼 문화·언어적 차이를 짚고 과학적 근거에 기반한 정책 방향을 논의한다.

마지막 패널토론은 문화심리학자인 한민 사피엔스 아일랜드 기업부설연구소장이 좌장을 맡는다. 각 분야 연사와 청중의 의견을 바탕으로 AI와 게임을 둘러싼 미래지향적인 정책 방향을 모색한다.

김경일 게임과학연구원장은 "이번 2026 게임과학포럼은 게임과 AI 기술에 대한 무조건적인 '배제나 격리'에서 벗어나 '교육과 활용'이라는 건설적 시각을 확립하는 계기가 될 것"이라며 "혁신과 자율적 안전이 공존하는 균형 잡힌 게임 생태계 구축을 위한 실질적인 정책 이정표를 제시하겠다"고 말했다.

이번 포럼은 게임을 둘러싼 논의의 중심을 '이용 시간'에서 '이용 경험과 활용 가치'로 옮겨보려는 시도라는 점에서 주목된다. AI까지 결합한 새로운 게임 환경이 교육의 영역으로 확장될 수 있는지, 동시에 안전과 규제의 기준은 어떻게 달라져야 하는지가 핵심 논점이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com