'87세' 이만기 제리 장모, 세쌍둥이 증손주와 감격의 첫 만남 "오래 살만하네"

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[스포츠조선 이우주 기자] 씨름선수 출신 이만기의 '제리 장모'가 증손주를 처음으로 만났다.

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12일 유튜브 채널 '만기TV'에서는 '드디어 손주들을 만났다! 제리 할머니와 세쌍둥이의 첫 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이만기의 장모님은 세쌍둥이 증손주를 만나기 위해 포항에서 김해까지 달려왔다. 이만기는 "만난다니까 기분이 어떠냐"고 물었고 장모님은 "좋다. 밤에 잠도 안 오고 날이 빨리 새야 될 텐데. 원래 새벽 5시 반에 일어나는데 새벽 4시 반에 일어났다. 목욕하고 머리 다듬고 밥 먹고 뭐 챙겨서 온다고"라며 설레는 마음을 드러냈다.

세쌍둥이의 이름을 계속 읊조리며 드디어 문을 열고 집 안으로 들어간 장모님. 첫 만남에도 아이들을 바로 알아본 장모님은 손을 깨끗하게 씻고 아이들을 안을 준비를 했다. 심지어 장모님은 "옷도 다른 거 입어야 된다. 까끌까끌하면 아이들 안지도 못한다"며 옷까지 갈아입었다. 처음으로 막내 소율 양을 안아본 장모님은 "실감이 안 난다. 옛날에 안아보고 오랜만에 안아보니까 이상하다"고 밝혔다. 장모님은 "마음이 뿌듯하고 민준이가 장가를 가서 손주를 셋이나 낳고 그런 게 너무 감격스럽고 오래 살만하네 싶다"고 감격했다.

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한편, 이만기는 과거 SBS 예능 프로그램 '자기야 백년손님'을 통해 장모님과 시트콤 같은 케미를 선보였다. 이에 장모님은 '제리 장모'라는 별명과 함께 많은 사랑을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com