김정은, 15년만 탁재훈 폭로하며 분노 "놀림거리 만들고 비겁해, 농락당했다" ('노빠꾸')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정은이 가수 탁재훈을 폭로했다.

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12일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 '김정은, 북쪽 버크셔 때문에 먼저 태어났지만 검색어 순위 밀린 그녀'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김정은은 탁재훈에게 대뜸 "그때 왜 얘기를 안 하셨냐. 15년 전에

생각 안 나시냐"고 과거 이야기를 꺼냈다. 과거 탁재훈이 이상형으로 김정은을 지목했다고. 당시 남자 연예인이 대놓고 여자 배우를 이상형으로 지목하는 게 이례적이라 이슈가 많이 됐다.

김정은은 "저는 당황했다. 제가 그때 드라마 촬영 중이었는데 렉카를 타는 신이었다. 제 운전석 너머 창문에 스태프 분들이 있는데 다들 창문에 기사를 붙여놓고 '얼레리 꼴레리'하는데 그땐 너무 부끄럽더라. 근데 제가 화가 나는 건 그러고서 뭐가 있어야. 너무 비겁한 거 아니냐. 나를 농락한 기분"이라 폭로했다.

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김정은은 "사람을 그렇게 놀림거리로 만들고 사람들이 '탁재훈 여자냐' 이러면서 방송국에서 놀리는데 그러고선 아무 피드백이 없는 걸 보고 나를 놀린 건가 싶더라"라고 토로했다.

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그러면서 김정은은 "혹시 중간에 접점이 있었으면 저한테 작업을 거셨을 거냐"고 물었고 탁재훈은 "만약 그런 접점이 있었다면 아마 정은 씨는 '파리의 연인'을 못 찍었을 거다. 탁재훈의 연인이 됐을 것"이라고 너스레를 떨었다.

이에 김정은은 "그러면 '파리의 연인'을 못 찍고 15년쯤 뒤에 우리는 갈라섰겠다. 운명대로라면"이라 밝혔고 탁재훈은 "제 팔자대로라면 그렇게 됐겠지만 다르기 때문에"라며 "안 되길 잘했다. '파리의 연인'을 찍어서 너무 잘 되셨고 결혼을 하지 않았냐"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com