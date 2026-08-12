'비혼모' 사유리, 5살 아들 위해 하와이行…2주 넘게 머물며 '썸머스쿨' 뒷바라지

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 사유리가 5살 아들 젠의 썸머스쿨을 위해 하와이에서 장기 생활에 나섰다. 어린 시절 자신이 경험했던 하와이의 추억을 같은 나이가 된 아들에게도 선물하고 싶다는 특별한 이유도 공개했다.

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사유리는 12일 자신의 유튜브 채널을 통해 아들 젠과 함께 '하와이 썸머스쿨' 생활 모습을 공개했다. 젠이 현지 썸머스쿨에 다니게 되면서 사유리와 어머니까지 3대가 함께 하와이에 머물게 된 것.

2주 넘게 생활해야 하는 만큼 사유리의 짐도 만만치 않았다. 숙소를 공개한 그는 선크림과 각종 생활용품은 물론 세탁용품, 모자, 상비약 등을 잔뜩 챙겨온 모습을 보여줬다.

특히 하와이의 비싼 물가를 고려해 먹거리까지 한국과 일본에서 직접 공수했다. 현지에 사는 친구가 "할 수 있는 만큼 한국이나 일본에서 재료와 음식을 가져오라"고 조언했다며 쌀과 김, 각종 소스 등을 공개했다.

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사유리는 "밥솥은 이미 여기에 있으니까 내가 쌀을 가져왔다"며 "밖에서 식사해서 먹으면 비싸지 않나. 그래서 소스를 많이 가져오라고 한 것 같다"고 설명했다. 냉장고와 전자레인지, 밥솥에 주방용품까지 갖춰진 숙소에서 직접 음식을 만들어 먹겠다는 계획이었다.

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무엇보다 사유리가 만족한 것은 세탁기였다. 그는 "세탁기 없으면 못 산다"며 "일주일 이상 아기랑 외국에 여행 가야 한다면 키친이 있고 냉장고가 있고 세탁기가 있는 콘도 같은 곳이 진짜 좋은 것 같다"고 현실적인 '엄마 여행팁'을 전했다.

젠의 등교가 시작되자 사유리는 매일 아침 도시락까지 직접 준비했다. 김밥과 사과, 블루베리, 우유 등을 정성스럽게 챙긴 그는 "아침마다 도시락을 만들어야 한다. 주먹밥이랑 우유랑 과일만 주면 되니까 그렇게 하려고 한다"고 말했다.

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하지만 정작 첫 등교 날에는 아들보다 엄마가 더 긴장했다. 사유리는 자연 속에 자리 잡은 학교를 둘러보며 연신 감탄했다. "내가 꿈꾸는 학교다", "내가 이런 학교 다니고 싶었다"며 만족감을 드러낸 그는 젠이 한국인과 일본인 친구뿐 아니라 미국인 친구들과도 자연스럽게 어울리기를 바랐다.

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평소 에너지가 넘치지만 낯선 환경에서는 수줍음을 타는 젠에 대한 걱정도 있었다. 사유리는 "처음에는 낯을 가릴 수 있다. 친구가 생기면 금방 괜찮아지는데 처음 가는 곳을 되게 두려워한다"고 설명했다.

다행히 젠은 친구가 먼저 다가와 하이파이브를 해주자 조금씩 마음을 열었다. 사유리는 그런 아들의 모습을 지켜보며 "첫날인데 젠보다 제가 긴장한 것 같다"고 털어놨다.

학교가 끝난 뒤에도 젠의 하루는 계속됐다. 사유리는 하와이까지 온 만큼 다양한 활동을 경험하게 해주고 싶다며 축구 교실에도 데려갔다. 그는 쉴 새 없이 뛰어다니는 젠을 보며 "이 에너지를 빨리 축구로 써야 한다. 한 시간이라도 에너지를 많이 쓰고 와야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

정작 엄마가 가장 궁금한 '학교생활 후기'를 듣는 것은 쉽지 않았다. 사유리는 "젠이 뭐가 재미있어도 재미있다고 말을 안 하고, 학교에서 무슨 일이 있었냐고 물어봐도 말을 안 한다"며 "이게 아들 엄마의 삶"이라고 토로해 현실 육아의 공감을 더했다.

사유리가 젠의 하와이 썸머스쿨을 선택한 데에는 남다른 이유도 있었다. 그는 "제가 다섯 살 때 하와이에 가족 여행으로 온 적이 있다. 모든 걸 정말 섬세하게 기억하고 있다"며 "젠도 지금 다섯 살이니까 저랑 할머니랑 오는 것을 평생 잊지 않을 거라고 믿는다"고 밝혔다.

이어 "하와이에서 썸머스쿨을 하는 건 정말 정말 행복한 일이라고 생각한다"며 자신에게 남아 있는 어린 시절의 특별한 기억을 아들에게도 만들어주고 싶은 엄마의 마음을 전했다.

한편 사유리는 지난 2020년, 미혼 상태로 일본에서 정자를 기증받아 아들 젠을 출산해 큰 화제를 모았다. 현재는 싱글맘으로서 홀로 젠을 양육하며, 일과 육아를 병행하는 일상을 꾸준히 공유하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com