함은정, 고졸 학력 고백 "동국대 출신이라 할 때마다 민망, 학교 못 다녔다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 티아라 출신 함은정이 재입학을 고민했다.

Advertisement

12일 함은정의 유튜브 채널에서는 '07학번의 재입학 도전기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

동국대학교 07학번인 함은정은 약 10년 만에 모교를 찾았다. 함은정은 "티아라 데뷔 전에 입학했다. 학교 합격 후 엔터 회사를 찾기 시작했다. 학교 합격했고 배우할 거라 했는데 가수와 배우 활동을 같이 할 수 있다더라"라고 밝혔다.

하지만 오랜만에 학교에 온 함은정은 학교 지리도 낯설어했다. 함은정은 "1학년까지 다녔고 2학년 휴학을 했고 휴학이 끝났다 해서 3학년 복귀를 했다. 근데 진짜 바빠서 못 갔다. 6개월 등록금을 내고 1년 치를 낸 건데 못 가서 제적이 됐다"며 "학교 얘기할 때는 동국대라 얘기하니까 너무 민망하더라. 학교 졸업도 못했는데 그래서 이거 찍는 것도 민망했다. 학교도 못 다녔는데 뭘 이거를"이라며 민망해했다.

Advertisement

"조금만 어렸어도 학교 다니고 싶은데 안 될 거 같다"는 말에 제작진은 "언젠가 다닐 수 있지 않냐"고 했지만 함은정은 "제가 벌써 교수 나이"라고 밝혔다.

Advertisement

함은정은 "등록금을 내고 성적이 나와서 제적이 됐기 때문에 1학년으로 가야 하는지 3학년으로 가야 할지 모르겠다. 나 1학년 때 그래도 연기 A를 받았다"고 토로했다.

재입학 상담을 위해 교수님을 만난 함은정. 함은정이 졸업을 위해 필요한 학점은 94학점. 교수님은 "연속으로 2년 반 다니는 건 불가능하니까 한 학기 다니고 작품 들어오면 휴학하는 식으로 적립해라. 근데 본인만 늦은 게 아니고 활동했다가 중근에 기회를 놓치고 붕 뜬 친구들이 많다. 재입학해서 졸업한 친구들도 꽤 있다"며 "나 정년 되기 전에 졸업하는 걸로 하자"고 밝혔다. 상담을 마친 함은정은 "내년의 운명을 올해 겨울 되어봐야 알 거 같다"고 한숨을 쉬었다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com