유민상, 마운자로 없이 20kg 감량했던 비결 "일주일 내내 레몬수만, 식욕 꾹 참았다" ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 유민상이 20kg 감량 비법을 공개했다.

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12일 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미' 측은 '유민상, 결혼하고 싶어 20kg 감량했다?! '일주일 내내 레몬수만 먹었어요''라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.

뼈말라 시절이 있었다는 유민상은 중학교 때 홀쭉했던 모습을 공개해 모두를 놀라게 했다. 유민상은 "희한한 게 살면서 아주 아기 때 말고는 별명이 '날으는 돈까스'였다. 말랐단 얘기를 못 들었다"며 "옛날에 잠깐 20kg 넘게 뺐다. '개콘'하던 시절에 뉴스 나온 적이 있다. 다른 거 찍으러 왔다가 기자 분이 '유민상 씨는 살이 많이 빠졌네요'라고 하더라"라고 밝혔다.

유민상은 "'아빠와 아들' 할 때 한창 뚱뚱했고 코너가 끝나니까 '이건 아닌데' 싶었다. '장가가야겠다'는 생각이 들더라. '아빠와 아들'을 한참 하니까 이미 아빠라는 오해를 많이 받았다. 이대로는 안 되겠다 싶었다"며 "그때 레몬 디톡스라고 일주일 내내 레몬수만 마셨다. 허경환이 보내줘서 닭가슴살 다이어트도 해봤다"고 다이어트 방법을 공개했다.

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이어 "결론은 어떻게 뺐냐면 덜 먹고 농구를 좋아해서 농구를 했다. 정말 먹는걸 꾹 참아서 했다"며 "그게 포인트다. 살을 싹 뺀 다음에 회식자리에서 먹었는데도 살이 안 찌더라. '조금 먹었다고 찌는 건 아니구나' 했는데 바로 쪘다. 문이 열렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com