[공식] 키 이어 온유까지, '주사이모' 경찰 조사 받았다 "의료 관계자로 인식"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 샤이니 온유가 이른바 '주사 이모'의 불법 의료 행위 의혹과 관련해 조사를 받은 가운데, 소속사 측이 해당 인물을 의료 관계자로 인식하고 있었다는 입장을 밝혔다.

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12일 온유 소속사 그리핀엔터테인먼트 측은 공식 입장문을 통해 "금일 보도된 당사 소속 아티스트 온유 관련 기사에 대한 공식 입장을 말씀드린다"며 관련 의혹에 대한 사실관계를 바로잡았다.

소속사에 따르면 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 찾아 피부 관리 목적의 진료를 받았다. 당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관계자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 진료 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었다고.

소속사 측은 "온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했다"고 전했다.

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현재 관련 수사가 진행 중인 만큼 확인되지 않은 추측이 확산되는 데 대해서도 선을 그었다.

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소속사 측은 "현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다"며 "당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이날 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 6월 온유와 전현무를, 지난달 초에는 키와 입짧은햇님을 의료법 위반 혐의 피의자 신분으로 각각 불러 조사했다. 이들에 대한 조사는 서로 다른 날 진행된 것으로 전해졌다.

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이들은 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹을 받고 있다. A씨는 국내 의사 면허가 없는 상태에서 오피스텔과 차량 등에서 수액 주사 등 불법 의료 시술을 받은 혐의로 고발된 바 있다.

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다음은 온유 소속사 그리핀엔터테인먼트 공식 입장문 전문

안녕하세요. ㈜그리핀엔터테인먼트입니다.

금일 보도된 당사 소속 아티스트 온유 관련 기사에 대한 공식 입장을 말씀드립니다.

지난해 12월 입장문을 통해 밝힌 바와 같이, 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받은 사실이 있습니다. 당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관련자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었습니다.

이에 온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했습니다.

현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바랍니다. 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com