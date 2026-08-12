전현무·키·온유까지 조사 받았다…'주사 이모' 무면허 알았나 집중 수사

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 박나래를 둘러싼 이른바 '주사 이모' 의혹을 수사 중인 경찰이 전현무를 비롯해 샤이니 키·온유, 유튜버 입짧은햇님 등 유명인들을 잇달아 불러 조사한 것으로 알려졌다.

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이 가운데 온유 측은 문제의 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관계자로 알고 있었다며 불법성을 인지하지 못했다는 취지의 입장을 밝혔다.

12일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 비의료인에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹과 관련해 방송인 전현무, 샤이니 키, 온유, 유튜버 입짧은햇님 등을 차례로 조사했다.

경찰은 국내 의사 면허가 없는 이모 씨가 오피스텔과 차량 등에서 박나래 등 유명인들에게 수액 주사를 놓거나 항우울제를 처방하는 등 의료행위를 했다는 의혹을 수사해왔다.

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이씨는 연예인과 인플루언서 등 유명인들을 직접 찾아가 진료한 것으로 알려지면서 이른바 '주사 이모'로 불렸다.

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당초 박나래를 중심으로 불거졌던 의혹은 이씨에게 시술이나 진료를 받은 것으로 거론되는 유명인들이 추가로 나오면서 수사 범위가 확대됐다.

경찰은 올해 초 이씨의 자택 등을 압수수색한 데 이어 지난 5월 박나래를 불러 조사했다. 이후 전현무와 키, 온유, 입짧은햇님 등 관련자들에 대해서도 당시 진료 및 시술 경위와 불법성 인지 여부 등을 확인한 것으로 전해졌다.

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이런 가운데 온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 이날 공식 입장을 내고 관련 사실관계를 설명했다.

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소속사에 따르면 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 찾아 피부 관리 목적의 진료를 받았다.

당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관계자로 인식하고 있었으며 의료 면허나 진료 절차의 적법성을 의심할 만한 정황도 없었다는 게 소속사 측 설명이다.

그리핀엔터테인먼트는 "온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했다"고 밝혔다.

이어 "현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다"며 "당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

경찰이 집중적으로 들여다보는 부분 역시 이들이 이씨에게 시술 또는 진료를 받을 당시 이씨가 의료인이 아니라는 사실을 알고 있었는지 여부다.

현행법상 의료인 자격이나 면허 없이 의료행위를 한 사람은 처벌 대상이 된다. 시술을 받은 사람 역시 상대방이 무면허라는 사실을 인지하면서도 적극적으로 의료행위를 요청했다면 공범으로 처벌될 가능성이 있다. 다만 경찰 조사를 받았다는 사실만으로 혐의가 인정됐다고 볼 수는 없다.

키와 입짧은햇님은 앞서 이씨에게 진료받은 사실을 인정하고 지난해 말 방송 활동을 잠정 중단했다. 다만 두 사람 모두 당시 이씨를 의사로 알고 있었다는 취지로 해명했다.

전현무의 경우 지난해 말 '주사 이모' 논란이 확산되는 과정에서 과거 차량 안에서 링거를 맞았던 방송 장면이 다시 주목받았다.

해당 장면은 2016년 방송된 것으로, 이후 고발이 이뤄지면서 경찰 수사선상에 올랐다.

당시 전현무 측은 불법 시술 의혹을 부인하며 해당 링거는 의료기관에서 적법하게 받은 의료행위였다고 반박했다. 이를 입증하기 위해 약 9년 전 진료기록부 사본까지 공개한 바 있다.

경찰은 박나래를 시작으로 다수의 유명인을 조사하면서 이씨의 무면허 의료행위 여부와 함께 시술을 받은 이들이 불법성을 사전에 인지했는지 등을 종합적으로 확인하고 있는 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com