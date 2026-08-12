[공식] 안판석 감독, 뇌출혈 투병 끝 향년 64세로 사망…"장례 비공개"

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[스포츠조선 이지현 기자] '드라마 거장'으로 불리는 안판석 감독이 64세 일기로 별세했다.

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12일 ENA 새 드라마 '연애박사' 측은 "가슴 아픈 소식을 전하게 되었다"면서 "안판석 감독님께서 2026년 8월 12일, 향년 64세로 별세하셨다"고 전했다.

이어 "유가족의 뜻에 따라 부고 소식을 전한다"면서 "깊은 슬픔에 빠져 계신 유가족이 고인과 조용히 작별의 시간을 가질 수 있도록 장례 절차를 취재진에게 비공개로 진행하고자 하니 간곡히 협조 부탁드린다"고 당부했다.

다시 한번 "고인의 가시는 길에 깊은 애도를 표하며, 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 덧붙였다.

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안판석 감독은 오는 10월 추영우와 김소현이 주연을 맡은 '연애박사'로 컴백할 예정이었다.

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드라마 업계에 따르면 안판석 감독은 12일 오후 뇌출혈로 투병 중 건강이 악화돼 눈을 감았다. 지난해 폐암을 진단 받고 치료를 이어가던 중 뇌출혈까지 겹치면서 건강 회복에 힘썼지만 끝내 팬들 곁으로 돌아오지 못한 것으로 전해진다.

한편 안판석 감독은 1987년 MBC에 입사해 1994년 베스트극장 '사랑의 인사'로 입봉했다. 이후 '밀회' '하얀거탑' '풍문으로 들었소' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' '봄밥' '졸업' 등을 선보였으며, 지난해 '협상의 기술'로 호평을 받으며 한국 드라마계 연출 장인으로 손꼽혔다.

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olzllovely@sportschosun.com