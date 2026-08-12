지예은, ♥바타와 '럽스타' 시작한 이유 "소소한 일상사진일 뿐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 연인 바타와의 공개 열애에 대한 주변의 관심에 수줍은 반응을 보였다.

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12일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 '혼자 썸 타는 사람 특 | 아무튼떠들러왔는데'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 킹키, 준빵조교 등이 출연해 연애부터 이별까지 사랑을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.

이날 가비는 지예은을 만나자마자 반갑게 인사를 건넸다. 가비는 "잘 지냈냐. 얼마 전에 생일 아니었냐"라며 "축하한다. 몰랐다. 생일 파티 안 했냐"라고 물었다.

지예은은 "맞다. 소소하게 했다"라며 웃었다. 소박하게 생일을 보냈다는 지예은의 말에 가비는 최근 그의 SNS를 떠들썩하게 했던 한 장면을 떠올렸다. 바로 연인 바타와 함께한 사진이었다.

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가비는 지예은과 바타의 이른바 '럽스타그램'을 언급하며 "소소하게 사진도 올라오고.."라고 웃었다. 예상치 못한 이야기에 지예은은 쑥스러운 듯 "소소한 일상사진이다"라고 답했다.

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가비는 여기서 그치지 않았다. 바타가 지예은의 생일을 축하하며 남겼던 문구를 그대로 따라 하며 "해피 벌스데이 마이 강아디"라고 말했다. 이에 지예은은 부끄러운 듯 웃더니 "진짜 멍! 이런다"라고 받아치며 귀여운 분위기를 더했다.

두 사람의 다정한 모습은 앞서 SNS에서도 화제를 모은 바 있다.

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지난달 바타는 자신의 SNS에 "Happy birthday my 강아디♥"라는 글과 함께 지예은과 함께 찍은 커플 사진을 17장 공개했다. 평소 친구 사이였던 두 사람의 자연스러운 모습이 담긴 사진들이 공개되면서 팬들의 뜨거운 관심이 쏟아졌다.

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지예은 역시 바타의 게시물에 하트 댓글을 남기며 애정을 드러냈다. 이후 자신의 SNS에도 바타와 함께 찍은 사진을 직접 공개하며 "축하해주셔서 감사합니다. 생일 좋다"라는 글을 남겼다. 서로의 일상을 공유하는 모습이 이어지면서 두 사람은 자연스럽게 '럽스타그램'을 시작했고, 팬들은 두 사람의 공개 열애를 축하하며 응원을 보냈다.

한편 지예은과 바타는 1994년생 동갑내기로, 교회에서 친구로 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 4월부터 공개 열애를 이어오고 있다.