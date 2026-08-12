송은이♥김의성, '우결' 성사되나…"연상에 지적인 사람, 이상형 충족"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 송은이와 배우 김의성의 뜻밖의 '가상 부부 프로젝트'가 수면 위로 떠올랐다. 시작은 콘텐츠 아이디어였지만, 김숙의 적극적인 몰아가기에 송은이마저 흔들리는 모습으로 웃음을 안겼다.

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12일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 송은이와 김숙이 하반기 프로젝트를 논의하는 회의가 공개됐다.

이날 회의에서는 송은이와 김의성을 부부 예능에서 보고 싶다는 아이디어가 등장했다. 과거 MBC '우리 결혼했어요'처럼 두 사람이 가상 부부로 호흡을 맞추는 콘텐츠를 만들어보자는 것.

하지만 송은이는 선뜻 넘어오지 않았다. 제안이 나오자마자 난색을 보이자 김숙은 곧바로 송은이의 '욕망 버튼'을 공략했다.

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김숙은 "언니, 이런 걸 해야 돼. 이런 걸 해야 된다고. OTT 청룡 안 갈 거야?"라며 '청룡 시리즈 어워즈'로 송은이를 설득했다. 예상치 못한 '청룡' 공격에 송은이는 "잠깐만요. 저에게 시간을 좀 주시겠어요?"라며 갑자기 고민하는 모습을 보여 웃음을 터뜨렸다.

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김숙은 여기서 멈추지 않았다. 김의성에 대해 "연기 너무 잘하시더라. 그리고 너무 좋다. 사람이 너무 좋더라"고 호감을 드러내며 가상 부부 프로젝트에 힘을 실었다.

특히 김의성을 송은이의 '형부'로 미리 낙점한 듯한 상황극까지 펼쳐졌다. 김숙은 "처제들로 가서 또 형부랑 놀고 이런 것도 그림 잡으면 기가 막히지"라며 벌써부터 콘텐츠 장면을 그리기 시작했다.

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급기야 '의성 형부'라는 애칭까지 탄생했다. 김숙은 "의성 형부 너무 잘 어울린다. 이름이. 의성 형부, 똑 떨어진다"며 만족해했다.

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여기에 김숙은 김의성이 송은이의 이상형에도 상당 부분 부합한다며 본격적인 '중매 모드'에 돌입했다. 송은이가 "이상형을 충족하긴 해"라고 하자, 김숙은 "연상에 지적인 사람 좋아하잖아. 똑똑한 사람"이라며 김의성을 적극 추천했다. 그러면서 송은이에게 다시 한번 "청룡 한번 가자"고 부추겨 폭소를 더했다. 송은이 역시 김숙의 끊임없는 설득과 '청룡'이라는 달콤한 미끼에 단칼에 거절하지 못하고 고민하는 모습을 보여 재미를 더했다.

이에 송은이와 김의성의 가상 부부 콘텐츠가 실제 비보티비의 새로운 프로젝트로 이어질지 관심이 모인다.

olzllovely@sportschosun.com