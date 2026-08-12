'얼굴천재' 차은우 어디 갔나…군 동기들과 제대로 망가졌다

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 군 동기들과 유쾌한 군 생활을 보내고 있는 근황이 포착됐다.

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12일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 군 복무 중인 차은우가 동기들과 함께 촬영한 '인생네컷' 사진이 확산되며 관심을 모았다.

공개된 사진 속 차은우는 군복 차림으로 동기들과 어깨를 나란히 한 채 카메라 앞에 섰다. 특히 평소 무대와 작품에서 보여준 반듯한 '얼굴 천재' 이미지와는 사뭇 다른 모습이 눈길을 끈다.

짧게 자른 머리에 캐릭터 머리띠까지 착용한 차은우는 눈을 크게 치켜뜨거나 입술을 한껏 일그러뜨리는 등 작정하고 망가진 표정을 선보였다. 또 다른 컷에서는 동기들과 환하게 웃으며 자연스러운 분위기를 드러냈다.

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입대 전 날렵했던 이미지와 비교해 한층 듬직해진 모습도 시선을 모았다. 최근 공개된 군 복무 사진에서도 차은우는 탄탄해진 체격으로 화제를 모은 바 있다. 군 생활에 자연스럽게 녹아든 듯 동기들과 장난을 치는 모습까지 공개되면서 반가움을 더하고 있다.

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차은우는 지난해 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소했다. 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대에서 복무 중이다. 훈련병 시절에는 '중대장 훈련병'으로 발탁됐으며, 수료식에서는 훈련병 대표로 경례를 지휘하는 모습이 공개돼 화제를 모으기도 했다.

한편 차은우는 올해 초 200억 원대 세금 추징 통보 사실이 알려지며 탈세 의혹에 휩싸이기도 했다.

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당시 국세청은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질적인 용역을 제공하지 않은 것으로 판단한 것으로 알려졌다. 반면 소속사 판타지오는 해당 법인이 실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점이라며 법 해석 및 적용과 관련해 적법한 절차에 따라 소명하겠다는 입장을 밝혔다.

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이후 차은우는 지난 4월 SNS를 통해 납세 논란으로 팬들과 대중에게 실망과 혼란을 드린 데 대해 사과했다. 이어 국세청의 절차와 결과를 존중한다며 관련 세금을 모두 납부했다고 밝혔다.

소속사 역시 세금 관련 논란에 대해 사과하며 회사의 관리 책임 부족을 무겁게 받아들이고 재발 방지를 위해 관련 시스템을 보완하겠다고 밝혔다.

차은우는 현재 육군 군악대에서 복무 중이며 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.

olzllovely@sportschosun.com