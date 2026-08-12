정준하, 가게 손님에 뺨 맞았다 "폭행 사건 연루 기사 걱정, 자괴감 엄청나"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 정준하가 진상 손님 일화를 고백했다.

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11일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에서는 '끝나지 않은 무한도전 33년째 N잡 중인 정준하'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랫동안 요식업을 해온 정준하는 다사다난했던 일화들을 고백했다. 정준하는 기억에 남는 진상 손님에 대해 "앉아있는데 누가 백허그를 하더라. 아는 사람이 온 줄 알고 누구야? 하고 봤는데 모르는 사람이었다. 팬이라더라. '뒤에서 안으면 어떡해'라고 하니까 '안으면 안 되는 거예요?'라고 하더라. 순간 '그럼 이게 되는 거야?'라고 했다. 그러면 보통 죄송하다고 해야 하지 않냐. 왜 안되냐더라. 너무 당황했다"고 토로했다.

정준하는 "정말 인고의 시간인데 그런 상처가 많아서 예전에 한창 잘나갈 때 고소장을 들고 경찰서 앞까지 간 적도 있었다"며 "한번은 이런 일이 있었다. 우리 종업원들한테 손님이 함부로 하는 걸 용납을 못한다. 가끔 주정뱅이들이 있다. 대기가 있는데 남자 세 명이 들어오더라. 직원들이 '죄송한데 기다리는 분들이 있다' 하니까 반말로 하더라. (내가) '죄송한데 이쪽으로 들어오면 안 된다'고 얘기하는데 그냥 뺨을 날리더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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정준하는 "나는 뺨을 날릴 줄은 몰랐다. 자괴감이 엄청나다"며 "여기서 대응하면 폭행 사건에 휘말렸다는 기사가 나오지 않냐. 나는 때리지도 않고 욕하지도 앉았지만 폭행 사건에 휘말린 거 아니냐. 옆에 손님들이 오히려 신고하라 하더라. 뺨도 제대로 맞았다"고 털어놨다.

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이에 허경환은 "그런 약점을 이용하는 사람들이 상당히 많다. 나도 억울한 일 진짜 많다. 언젠가 내가 은퇴하는 날 다 까발릴까 생각한 적도 있는데 어쩔 수 없는 나의 숙명인가보다 생각할 때가 많다"고 공감했다.

wjlee@sportschosun.com