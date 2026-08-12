이선민, '웃찾사' 폐지에 눈물→수입 10배 반전 "부모님께 SUV·안마의자 선물"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이선민이 '웃찾사' 폐지 당시 느꼈던 막막함과 이후 유튜브로 향하게 된 이유를 털어놨다.

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12일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 10년 만에 대세 개그맨으로 떠오른 이선민이 출연해 MC 유재석과 이야기를 나눴다.

이날 유재석은 이선민의 과거를 돌아보며 "2016년 SBS 공채 개그맨 차석 합격했지만, 아쉽게도 합격 1년 만에 (SBS 개그 프로그램) '웃찾사'가 폐지됐다. 심정이 어땠나?"라고 물었다.

이선민은 당시를 떠올리는 것만으로도 쉽지 않은 듯 솔직한 속내를 털어놨다.

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그는 "너무 막막했다. 20대 후반 데뷔해서 서른이 됐는데, 직장이 한순간에 없어진 사람이 됐으니까, 마지막 녹화 끝나고 펑펑 울었다"라고 말했다.

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꿈을 좇아 어렵게 공채 개그맨이 됐지만, 채 1년도 지나지 않아 자신이 몸담았던 프로그램이 사라진 상황. 특히 이제 막 서른을 맞은 시점에 하루아침에 일터를 잃었다는 사실은 이선민에게 막막함으로 다가왔다.

유재석 역시 이선민의 말에 고개를 끄덕이며 당시 상황에 공감했다. 그는 "당시 개그 프로그램이 사라질 거라는 상상을 조금도 안 했기 때문에 향후 향방을 대비할 수 없었을 것 같다"라고 말했다.

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실제로 당시 이선민에게는 새로운 길을 권하는 주변의 목소리도 적지 않았다. 이선민은 "주변에서 다른 권유도 많았다"라며 당시를 회상했다.

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그중에는 예상치 못한 제안도 있었다. 이선민은 "교수님이 '회사에 낙하산으로 꽂아줄게' 이런 말씀도 하셨다"라고 말해 웃음을 안겼다. 진지했던 당시의 상황과 달리 '낙하산'이라는 표현에 유재석 역시 크게 웃었다.

가족 역시 현실적인 선택을 권했다. 이선민은 "아버지는 집에 내려와서 공무원 시험 준비하라고 하셨다"라고 밝혔다. 그는 "그 말을 들었을 때 '아버지, 내가 이대로 끝내기에는 너무 아쉽다. 뭐라도 보여주고 떠나고 싶다' 해서 그 후에 유튜브 세상으로 오게 됐다"라고 말했다.

결국 '웃찾사'의 폐지는 이선민에게 끝이 아닌 새로운 출발점이 됐다. 방송이라는 익숙한 무대가 사라진 자리에 유튜브라는 새로운 무대를 스스로 찾아 나선 것이다.

당시에는 막막함과 좌절로 눈물을 흘렸지만, 포기하지 않고 자신의 길을 찾아 나선 선택은 시간이 흐른 뒤 인생을 바꾼 결정적인 계기가 됐다. 그렇게 시작한 유튜브 활동은 어느덧 10년이라는 시간을 지나 지금의 이선민을 만든 든든한 기반이 됐다.

이후 이선민은 달라진 수입에 대해서도 솔직하게 밝혔다.

유재석은 "인기와 수입이 비례하는데, 대세가 되고 나서 수입이 10배가 됐다고 하더라"라고 물었다.

이에 이선민은 "얘기만 들으면 되게 많이 벌 것 같은데 '웃찾사' 폐지 직전 수입 기준 10배인 것"이라고 설명했다.

실제로 이선민은 달라진 수입으로 부모님에게 통 큰 선물을 했다고 밝혀 훈훈함을 더했다. 부모님 댁에는 안마의자를 들여놓았고, 아버지의 칠순을 맞아 중고 SUV를 선물했다.

이선민은 "부모님 댁에 안마의자 놔드리고, 아버지 칠순 때 중고 SUV 사드렸다"며 "어머니 칠순은 10월인데, 사실 이미 선물했다고 생각한다. 선배님을 부모님 댁에 데려온 것"이라고 말했다.

이선민이 말한 '선배님'은 바로 유재석이었다. 자신의 어머니에게 유재석을 소개한 것 자체가 큰 선물이었다는 그의 말에 유재석 역시 웃음을 터뜨렸다.

유재석은 "어머님이 저를 유독 저를 꽉 껴안으시더라"라고 당시 상황을 전해 웃음을 자아냈다.

이에 이선민은 "그런 선물 어떻게 해드리겠냐"라면서도 "그래도 좋은 선물 해드리고 싶다"고 말했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com