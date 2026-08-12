'오디세이' 놀란 감독, IMAX 매진 사태에 "일반관서도 충분, 최상의 경험 가능"(유퀴즈)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '오디세이'의 크리스토퍼 놀란 감독이 막대한 비용을 감수하면서까지 IMAX 촬영을 고집하는 이유를 밝혔다. 압도적인 화질과 생생한 디테일을 통해 관객을 스크린 속으로 직접 데려가고 싶다는 것이 그의 설명이다.

Advertisement

12일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 영화 '오디세이'의 크리스토퍼 놀란 감독과 주연배우 맷 데이먼이 출연했다.

이날 MC 유재석은 '오디세이'에 대해 "상업 영화 최초로 전체 분량을 IMAX 필름으로 촬영했다"고 말문을 열었다. 특히 영화에 사용된 필름의 길이가 무려 640km에 달하며, 비용만 한화로 약 42억 원이 들어갔다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

유재석은 "모든 것이 비용인데, 만만치 않은데 IMAX 필름을 고수하는 이유를 알고 싶다"고 물었다. 이에 놀란 감독은 망설임 없이 IMAX만의 압도적인 화질을 이유로 꼽았다.

Advertisement

그는 "압도적인 화질이 가장 독보적인 장점"이라며 "'다크나이트'에 처음 도입했다. IMAX 활용한 할리우드 최초 영화"라고 설명했다.

Advertisement

이어 "가장 큰 규격의 65mm 필름을 사용하는데 사람의 눈과 비슷하게 색감과 디테일을 담아낸다"며 IMAX 촬영이 단순히 화면을 크게 보여주기 위한 선택이 아니라고 강조했다.

놀란 감독에게 영화는 관객이 스크린 너머의 세계를 바라보는 데 그치지 않고, 그 안에 직접 들어가 체험하는 매체였다.

Advertisement

그는 "감독으로서 관객을 스크린 속으로 데려가고 싶다면, 직접 거친 배에 오른 것처럼 직접 동굴에 들어간 것처럼 느끼게 하고 싶다면 가장 완벽한 선택지"라고 말했다.

Advertisement

그러면서 "가장 선명하고 깨끗한 이미지를 보여줌으로써 관객이 그곳 냄새와 맛, 감촉까지 체험하게 한다. 관객을 영화 속으로 끌어다니는 최고의 방법"이라고 덧붙였다.

수십억 원에 달하는 제작비를 추가로 감수하면서까지 IMAX 필름을 선택하는 이유에는 결국 관객에게 더욱 강렬한 영화적 경험을 선사하고 싶다는 놀란 감독의 철학이 담겨 있었다. 눈으로 보는 것을 넘어 마치 그 공간에 직접 존재하는 듯한 감각을 전달하는 것이 그가 생각하는 영화의 힘인 셈이다.

이야기를 듣던 유재석은 국내 IMAX 상영관의 상황을 언급했다. 그는 "IMAX관이 많이 없다 보니까 벌써 매진됐다. 예매하려고 해도 할 수 없다"라며 아쉬움을 표했다.

놀란 감독은 이에 "매진되었다니 기쁜 소식이지만 일반 상영관에서도 IMAX의 장점을 완벽히 누릴 수 있다"며 관객들을 안심시켰다.

그는 "압도적인 해상도로 찍었기 때문에 최상을 경험할 수 있다. 그래서 IMAX가 아니어도 된다"고 말했다.

유재석 역시 놀란 감독의 말을 다시 한번 정리하며 "아이맥스 필름으로 찍어서 IMAX로 보면 좋지만 그렇지 않더라도 괜찮다. 다 보실 수 있다"며 그의 의도를 덧붙여 설명했다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 '오디세우스'가 집으로 돌아가기 위해 신들의 분노에 맞서 싸우는 이야기를 그린 대서사시다. 거대한 스케일과 압도적인 영상미를 예고하며 개봉 전부터 영화 팬들의 기대를 모으고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com