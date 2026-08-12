"시민권 위해 영국서 출산?" 백진경, 원정출산 의혹에 황당 "이상하고 구려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 '명예영국인' 백진경이 원정출산 의혹에 황당함을 터뜨렸다.

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백진경은 12일 원정출산 의혹에 대해 "왜 제가 영국에서 아이 낳는 게 큰 이슈죠? 남편이 영국인이고 저 런던 거주하는데요. 영국 시민권 얻으려고 그런다 하시는 분들은 뭐임?"이라며 황당해했다.

백진경은 "영국은 속지주의 아니라서 영국 땅에서 애 낳아도 부모 중 한 명이 영국인이어야 시민권이 나온다. 속지주의는 미국"이라며 "혼혈 아기한테 시민권 받으려 그런다 어쩌구 저쩌구 그러는 것도 진짜 너무 이상하고 구려요"라고 답답해했다.

백진경은 2023년 3세 연하 영국인과 결혼, 오는 12월 딸 출산을 앞두고 있다. 현재 임신 5개월 차인 백진경은 지난 11일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에 출연해 출산은 한국이 아닌 영국에서 할 계획이라 밝혔다.

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그 이유에 대해 백진경은 "만약 영국에서 아이를 낳으면 다음날 아침에 식빵 한 조각만 준다. 그리고 퇴원"이라며 "(그래도) 제가 비욘세 엉덩이지 않냐. 한번에 나올 거 같다"고 밝혔다.

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하지만 영상이 공개된 후 일부 네티즌들은 백진경이 영국 시민권을 위해 원정출산을 하려는 것이 아니냐며 의혹을 제기했다.

wjlee@sportschosun.com