'10kg 감량' 홍현희, 비만 치료제 의혹 정면 해명…"지금 피 뽑아도 돼"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 홍현희가 약 10kg 감량 후 불거진 비만 치료제 사용 의혹에 직접 입을 열었다.

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12일 방송된 MBC '라디오스타'는 홍현희, 뮤지컬 음악감독 김문정, 개그맨 이창호, 마술사 유호진이 출연한 '더위 잊고~ 렛잇고' 특집으로 꾸며졌다.

이날 홍현희는 최근 다이어트를 둘러싼 반응을 언급하며 "국민들에게 삐졌었다"고 운을 뗐다.

홍현희는 약 10kg을 감량한 뒤 몰라보게 달라진 모습으로 화제를 모았다. 이 과정에서 일각에서는 비만 치료제의 도움을 받은 것이 아니냐는 추측까지 나왔다.

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이에 홍현희는 "아이를 낳고 아이가 다 클 때까지 건강하게 살고 싶어서 혈당 관리도 하고, '오야식' 다이어트도 했다"며 건강을 위해 체중 감량을 시작했다고 밝혔다.

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이어 "많은 분들이 생각하는 제 이미지가 나약하니까 살을 빼는 데 무언가의 도움을 받았을 거라고 생각하는 것 같았다. 불쾌해서 혼자 삐져 있었다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

다만 홍현희 역시 과거 사진을 확인한 뒤 대중의 의심을 어느 정도 이해하게 됐다고. 그는 "어느 날 옛날 사진을 봤는데 의심할 수 있겠다고 느꼈다"며 "저는 얼굴이 늘 똑같다고 생각했는데 변화가 크더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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홍현희는 건강한 식단과 운동으로 체중을 감량했다고 강조했다. 그는 "저조차도 건강하게 관리했다는 걸 보고 어떤 분들은 자극을 받을 수 있는 좋은 영향력이 됐으면 좋겠다"며 "식단 관리를 하니까 움직이고 싶어져서 운동도 했다"고 설명했다.

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그러면서 "자기 몸을 믿어라. 우리 몸은 알아서 변하게 돼 있다"고 자신만의 다이어트 철학도 전했다.

가장 체중이 많이 나갔던 시기에 대해서는 "신혼 때인데 60kg 후반이었다"고 밝혔다. 현재도 다이어트가 끝난 것은 아니라며 "지금도 완성은 아니다. 평생 증명해야 되지 않나 생각한다"고 덧붙였다.

특히 김구라는 비만 치료제를 언급하며 "비만 치료제를 한 사람은 지혈이 힘들어서 건강검진을 받으려면 일주일 중단 후 오라고 하더라"고 말했다.

그러자 홍현희는 조금의 망설임도 없이 "지금 피 뽑아도 된다"고 받아치며 비만 치료제 사용 의혹에 당당한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com