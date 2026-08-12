유혜정 "딸과 대화하는 전남편에 자존심 긁혀, 날 얼마나 허접하게 볼까" ('퍼라')

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[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트라이프' 유혜정이 전남편에게 자존심이 상했다고 고백했다.

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12일 방송된 TV조선 '퍼펙트라이프'에서는 배우 유혜정, 서규원 모녀가 출연했다.

대학교 졸업 후 호텔 인사팀에서 근무한다는 서규원은 엄마 유혜정과 똑닮은 비주얼을 자랑해 눈길을 모았다. 알고보니 유혜정은 미인대회 1위 출신. 유혜정은 "미스 유니버시티에 나가서 1위를 했다"며 "의상을 전공하면서 모델일을 하다 보니 주변에서 나가보는 게 어떠냐 해서 나갔다"고 밝혔다.

하지만 유혜정도 다이어트 고민을 피할 수는 없었다. 유혜정은 "4년 전까지만 해도 15kg가 더 나가서 65kg까지 쪘다 그때까지는 몸을 바지도 XL가 맞지 않아 후크를 풀거나 남자 바지를 입을 정도였다. 그때는 옷 가게를 할 때라 야식을 너무 많이 먹었다. 소화도 안 되고 변비도 너무 심했다. 얼굴에도 뭐가 너무 많이 나고 총체적 난국이었다. 그래서 고민이 많았다"고 털어놨다.

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서규원은 "엄마가 원래 소화력이 약해서 먹고 토하고를 반복해서 몸무게가 늘었다 줄었다 고무줄이었다. 그걸 제가 닮았다. 다이어트가 너무 스트레스고 고민인데 입사를 하고 사무직이다 보니 앉아있는 시간이 너무 길어 또 스트레스 받아 폭식을 하게 된다. 입사 3개월 만에 6kg이 쪘다"며 "엄마랑 지금은 관리를 해서 50kg대를 유지하고 있는데 다시 그때로 돌아갈까 봐 불안하다"고 털어놨다.

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유혜정 서규원 모녀는 양꼬치를 먹으며 데이트를 즐겼다. 유혜정은 "엄마가 유튜브 먼저 하자고 제안하지 않았냐. 아빠랑 데이트한 걸 보면서 자존심이 긁힌 게 뭐냐면 아빠랑 너랑은 진로 얘기를 하지 않았냐. 엄마랑은 옷 얘기하고 화장품 얘기를 하다가 아빠랑 너랑 건설적인 얘기를 하는데 내가 너무 없어 보이더라. 규원이가 나를 얼마나 허접하게 볼까 자존심이 긁혔다"고 고백했다.

서규원은 엄마, 아빠의 성향이 다르다며 "엄마는 큰 틀은 잘 잡아준다. 호텔에 간 것도 엄마가 추천한 거여서 도전을 했는데 디테일한 건 티가 난다"며 "아빠는 사람을 가르치는 일을 하고 있으니까 인력을 컨트롤하는 부분에서 공감대가 됐다"고 밝혔다.

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이성미는 "아빠랑 헤어진 지 좀 되지 않았냐. 아빠 애기를 꺼내는 게 불편하지는 않냐"고 물었지만 서규원은 "저는 다 얘기하는 스타일이다. 예를 들어 엄마랑 아빠랑 성향이 다른 게 보일 때가 있다. 그러면 '둘이 너무 달라서 헤어지길 잘한 거 같다'고 얘기한다. 그러면 엄마도 웃고 아빠도 웃는다"고 쿨한 면모를 보였다.

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유혜정은 "저는 이혼한지가 너무 오래됐고 규원이가 7살 때 헤어졌으니까 얼추 20년 됐다. 그때는 저도 너무 어렸고 세월이 가면서 성숙해지고 일단 우리 결과물인 규원이가 잘 크는 게 가장 중요하다. (전남편은) 너무 본받을 점이 많아서 그곳에서도 좋은 걸 많이 배우고 저한테도 배울 게 있다면 배우면 된다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com