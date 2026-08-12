이창호 27억 청약 포기에 '안유진 소환'…김구라 "깔끔하게 40억 넣었던데"

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[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 이창호가 무려 27억 원대 아파트 청약에 당첨되고도 자금 문제로 계약을 포기했던 사연을 공개한 가운데, 김구라가 아이브 안유진을 언급해 눈길을 끈다.

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12일 방송된 MBC '라디오스타'는 홍현희, 뮤지컬 음악감독 김문정, 개그맨 이창호, 마술사 유호진이 출연한 '더위 잊고~ 렛잇고' 특집으로 꾸며졌다.

이날 이창호는 동료 코미디언들의 활약을 지켜보며 느낀 불안감이 재테크 공부로 이어졌다고 털어놨다. 그는 "최근 곽범, 이선민 씨가 너무 잘 나간다. 나만 뒤처지는 것 같아서 재테크를 좀 하게 됐다"며 부동산 공부를 시작하게 된 계기를 밝혔다.

그러던 중 이창호의 눈에 들어온 것은 서울 여의도와 대방, 노량진 일대에 들어서는 하이엔드 아파트 청약이었다. 큰 기대 없이 청약을 신청했다는 그는 뜻밖에도 당첨 통보를 받았다.

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하지만 기쁨도 잠시였다. 이창호 앞에 놓인 분양가는 무려 27억 원이었다. 그는 "될 줄 모르고 한 거다. 그런데 당첨되고 나니까 저한테 27억 원을 하라고 하더라"고 회상했다. 홍현희가 "다달이 분납하면 되지 않냐"고 묻자 이창호는 단번에 "저는 돈이 없다"고 답해 웃음을 안겼다.

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당첨 이후 대출 가능 여부도 알아봤지만 상황은 여의치 않았다고. 이창호는 해당 지역이 투기과열지구라 원하는 만큼의 대출을 받기 어려웠다며 "빌리려면 저는 스무 분은 찾아가야 한다. 아무 가능성이 없는 거다"라고 말했다.

결국 그는 어렵게 얻은 청약 당첨 기회를 포기할 수밖에 없었다. 이창호는 "'이번에는 안 되겠다' 싶어서 포기했다"고 털어놨다.

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이를 들은 김구라는 "포기하면 다음에 안 되는데"라며 안타까워했다. 이창호 역시 향후 10년간 재당첨이 제한된다는 점을 언급하며 "추첨으로 된 사람이라서 방법이 없다고 하더라"고 설명했다.

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특히 김구라는 최근 고가 아파트 청약 당첨설이 불거진 아이브 안유진까지 소환했다. 김구라가 "안유진 양은 깔끔하게 돈을 넣었고, 창호는 돈이 없어서…"라고 비교하자 이창호는 "전 깔끔하게 안 넣었다. 역시 총알이 있어야 한다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

앞서 안유진은 최근 호가 약 40억 원에 이르는 아파트의 청약 당첨자로 알려지며 화제를 모은 바 있다. 다만 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측은 이와 관련해 "개인적인 사안으로 확인이 어렵다"는 입장을 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com