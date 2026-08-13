[단독] "규카츠 눈물 그만.. 육즙 빠지고 눅눅해져"…김규원, 순수 웃음 체급으로 얻은 신인상(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 수상자 김규원이 5일 오후 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 특유의 유쾌한 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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[스포츠조선 조지영 기자] 산전수전에 공중전까지 겪은 희극인 김규원(28)이 청룡 무대에서 뜨거운 눈물을 쏟았다. 한해 시청자를 뒤집어지게 웃겼던 그의 진심에 시청자의 마음까지 덩달아 애잔해진 순간이었다.

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쿠팡플레이 시리즈 'SNL 코리아 시즌8'의 강력한 루키로 떠오른 김규원은 7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인남자예능인상을 수상하며 올해의 활약상을 인정받았다. 2023년 tvN 공개 코미디 '코미디빅리그'로 데뷔한 이후 'SNL 코리아' 시리즈로 무대를 옮긴 그는 다양한 인물을 패러디하며 시청자를 웃게 했고 마침내 청룡시리즈어워즈를 통해 데뷔 이래 첫 수상의 영예를 안았다.

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 수상자 김규원이 5일 오후 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 특유의 유쾌한 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

신인남자예능인상 수상 후 본지를 찾은 김규원은 "시상식 끝나고 너무 무서워서, 회식도 안 하고 집에 갔다. 시상식 다음 날 가족들과 수상을 축하하는 식사를 제외하고는 '집콕'했다. 괜히 들뜨면 안 될 것 같고 혹시나 상 받고 나서 달라졌다는 이야기를 들을까 봐 집에서 얌전히 마음을 차분하게 눌렀다. 그도 그럴 것이 너무 예상하지 못한 상이었고 상을 받은 뒤 책임감이 뒤따라오더라. 물론 상을 받고 축하받으며 만끽하는 것도 좋지만 혹시나 내가 들떠서 실수해 안 좋은 일이 생길까 봐 집에서 나만의 시간을 가졌다"며 "(김)원훈 선배와 함께 'SNL 코리아' 식구들과 회식을 하나 싶기도 했는데, 시상식 끝나니 너무 시간도 늦어 다들 귀가 엔딩이었다. 대신 상을 받은 나를 위해 집에 돌아와 곰탕 특 사이즈를 시켜 야무지게 맛있게 먹었다. 보통 다들 특 정도 먹지 않나? 곰탕을 먹으니 혈당 스파이크가 와서 바로 꿀잠을 잤다"고 웃었다.

올해 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상은 그야말로 각축이었다. 김규원은 물론, '봉주르 빵집'의 김선호, '유재석 캠프'의 변우석, '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'의 카더가든, '흑백요리사 시즌2'의 후덕죽까지 용호상박 후보 라인업으로 손에 땀을 쥐게 했다. 쟁쟁한 후보 라인업에 기대를 많이 내려놨다는 김규원은 "이번 청룡시리즈어워즈 후보가 발표됐을 때 주변에서 축하를 많이 받기도 했는데 동시에 같이 오른 후보 라인업을 읊어주면 다들 반응이 '아…' 하더라. 다들 너무 쟁쟁한 분들이 이름을 올려 나도 그렇고 지인들도 기대를 많이 내려놓게 됐다. 시상식이 가까워지면서 재미로 AI에 수상 가능성을 물어봤는데 내가 수상할 확률을 68%로 진단하더라. 기존에 내가 AI로 나눴던 대화를 기반으로 좋은 이야기 해주나보다 싶었는데 진짜 받게 됐다"고 곱씹었다.

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그는 "KBS 카메라 감독도 만만치 않더라. 후보가 호명되고 이어 수상자 발표를 앞둔 상황에 카메라 감독들이 다 김선호 씨와 변우석 씨 앞에 몰려 있더라. 그 모습을 보면서 '아, 나는 아니구나' 체념했는데 갑자기 내 이름이 불렸다. 수상 소감도 준비 못 했다. 그저 유명한 배우, 선배들 볼 생각에 설레는 마음으로 갔는데 갑자기 무대에 오르게 돼 긴장됐다. 심지어 유재석 선배까지 일어나 축하를 해줬다. 유재석 선배가 내 등을 토닥여 주는데, 그걸 또 스포츠조선 사진 기자가 잘 담아줘서 감사했다"고 빠짐없이 고마운 마음을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 남자예능인상을 수상한 김규원. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 남자예능인상을 수상한 김규원. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 신인남자예능인상을 수상한 김규원이 감격스러워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

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첫 수상에 가족의 반응도 남달랐다는 김규원. 그는 "부모님은 내 수상을 듣고 '말도 안 된다'고 자꾸 말하더라. 사실 엄마는 변우석 씨 팬이다. 심지어 네티즌 투표도 유료로 변우석 씨에게 했다고 하더라. 아들인 나도 표를 줄 법 한데 끝까지 나에게 투표했다는 말은 못 들었다"며 "아무래도 내가 유튜브나 OTT 플랫폼에서 예능을 하고 있어서 아들을 TV에서 볼 일이 많이 없는데, 이번 시상식을 통해 아들을 본다고 부모님께서 기뻐했다. 부모님이 휴대전화를 잘 안 보시는데 그날은 지인들로부터 축하 연락을 계속 받아서 폰만 보더라. 시상식 이후 부모님께서 모임을 많이 잡고 계신다. 원래 내 카드를 드리고 필요한 거 사라고 했는데 요즘 계속 지인들에게 식사 대접을 하는 것 같다. 영수증 처리가 안 되고 있어서 조금 초조하다"고 너스레를 떨었다.

손자의 첫 수상을 독특하게 축하해준 할머니의 에피소드도 장내를 파안대소하게 했다. 김규원은 "할머니에게 상을 받고 연락을 했는데, 아마 집안에서 정보 전달이 잘못된 것 같더라. 올해 수상자 자격으로 내년 열리는 제6회 청룡시리즈어워즈에 시상자로 간다는 상황을 가족 중에 한 분이 전달한 것 같은데 그게 와전됐다. '시상'을 '심사'로 잘 못 들으셔서 '내년엔 규원이가 시상식 심사위원으로 가는기야?'라고 하더라. 화들짝 놀라서 바로 '시상'하러 간다고 정정했다. 또 김신영 선배가 올해 심사를 맡아줘서 스타트를 잘 끊어주셨으니까 내년 심사도 정말 멋진 선배들이 잘 맡아주지 않을까 기대하고 있다"고 밝혔다.

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 수상자 김규원이 5일 오후 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 특유의 유쾌한 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 수상자 김규원이 5일 오후 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 특유의 유쾌한 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

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데뷔 이후 '규카츠' '남자 이수지' '딤섬뀨' 등 수식어를 얻은 것은 물론 스마일클리닉 부실장, 불명예영국인, 성수동 편집샵 직원, 위고비마운자로다이겨쓰, 규째즈까지 수많은 부캐를 만들며 뒤집어지게 웃기는 일에 매진했던 김규원. 청룡시리즈어워즈 날만큼은 달랐다. 배꼽 잡는 웃음보다 단전부터 끌어 올린 뜨거운 눈물로 방송을 보는 시청자의 코끝을 찡하게 만들었다.

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김규원은 "워낙 겁이 많은 성격인데 갑자기 무대 위로 올라가니까 머릿속이 하얘졌다. 객석에서 (이)수지 선배, 지예은이 나를 보며 눈물을 흘렸는데 그 모습을 보면 진짜 나까지 터질 것 같아서 애써 외면하기도 했다. 진짜 눈물을 참으려고 애썼고 너무 참아서 말하는 중간에는 코가 매울 정도였다. 내가 잘해서 받은 것보다 선배들이 같이 잘 만들어준 덕분에 상을 받았는데 이렇게 무한 사랑을 보내주니까 더 기분이 좋더라. 지금도 생각하면 가슴이 찡해진다"고 눈시울을 붉혔다.

김규원은 비단 자신의 수상뿐만 아니라 동료들의 수상 때도 눈물을 참지 못했다. 자신의 수상보다 더 기쁘게 선배, 동료들의 수상을 축하했고 덕분에 시상식 내내 휴지 마를 새가 없었다. 그는 "팬들이 시상식을 보고 댓글로 '규카츠 눅눅해진다' '그만 울어라. 육즙 다 빠진다'고 하더라. 이날 여우조연상을 수상한 박보경 선배의 수상 소감은 마치 한 편의 독백 작품을 본 것 같기도 했다. 박보경 선배의 감동적인 서사에 나도 같이 울었다. 원훈 선배는 1부 끝난 뒤 내게 '규원아 축하한다. 진짜 부럽다'라고 했다. 이야기를 듣고 원훈 선배가 이번엔 꼭 상을 받길 바랐는데 실제로 이뤄져서 또 울었다. 기뻐서 눈물이 나는 경우가 살면서 잘 없는데 그날 원 없이 기쁨의 눈물을 흘렸다"고 고백했다.

김규원은 시상식에서 "겸손한 광대가 되겠다"라는 대중과의 약속을 남겼다. 특히 수상 직후 일러스트레이터 키크니의 공식 채널을 통해 감동적인 미담까지 알려지면서 더욱 큰 관심을 받은 것. 과거 장애인 복지시설에서 사회복무요원으로 근무하던 시절 근육병을 앓는 초등학생을 진심으로 돌봤고 이후 졸업식까지 참석하며 사랑을 전한 김규원. '겸손한 광대'가 되겠다는 그의 다짐이 비단 수상을 위한 약속이 아님을 다시 한번 보여준 사례다.

그는 "신동엽 선배가 'SNL 코리아' 시리즈 크루들에게 늘 하는 말이 있다. '두 발을 땅에 딛고 있어야 한다'라는 말이다. 개그하다 보면 나도 모르게 붕 뜰 때가 있다. 아주 깊은 산골에 있는 어르신도 내 이름을 알지 못한다면 그건 유명해진 것이 아니며 겸손도 잃으면 안 된다고 했다. 이번 시상식에서도 신동엽 선배가 날 따뜻하게 안아줬는데 그때 다시 다짐했다. 상을 받더라도 들뜨지 말아야겠다는 것을. 동시에 신동엽 선배처럼 오랫동안 사랑받는 광대로 남고 싶다"라고 곱씹었다.

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 수상자 김규원이 5일 오후 스포츠조선을 방문했다. 청룡 트로피에 입맞추는 김규원. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.5/

마지막으로 김규원은 "다음은 겸손하게 인기스타상을 받고 싶다. 스스로 생각했을 때 희극인으로서 아직 우수와 최우수상은 내공을 더 쌓아야 한다고 생각한다. 그렇지만 인기스타상은 대중이 선택한 상이니까 개인적으로 꼭 한번 받고 싶다. 나는 사람들이 '우와~' 할 정도로 멋지고 잘생긴 외모가 아니다. 그래서 만약 인기스타상을 받는다면 순수 실력으로 받게 되는 것 아닌가? 순수 체급으로 도전하고 싶다"며 "청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상은 앞으로 내 개그 생활에서 진짜 큰 원동력이 될 것 같다. 많은 분의 기대에 부응하도록 정말 열심히 웃기겠다. 내가 유명하지 않을 때부터 나를 지지해 준 팬클럽 사육사들도 잊지 않겠다. 사육사들이 응원이라는 먹이를 잘 주고 잘 키워줘서 여기까지 올 수 있었다. 이 상은 그분들이 받는 상이기도 하다"고 마음을 보냈다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com