하영 사과문에 '좋아요' 누른 두 감독..'중증외상센터'·'참교육' 인연

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하영이 증조부의 친일 행적과 관련한 논란에 직접 사과한 가운데, 그가 출연했던 작품의 감독들이 사과문에 '좋아요'를 누르며 조용한 응원의 뜻을 보냈다.

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12일 하영이 자신의 SNS에 게재한 자필 사과문에 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' 이도윤 감독과 '참교육' 홍종찬 감독이 각각 '좋아요'를 표시했다. 두 감독은 별도의 입장을 내놓지는 않았지만, 논란 이후 자신의 잘못을 인정하고 직접 사과에 나선 하영의 행보에 간접적으로 힘을 보낸 것으로 보인다.

하영은 최근 한 방송에서 '4대째 의사'라는 집안 내력을 소개하며 증조부 안상호에 대한 이야기를 꺼냈다가 논란에 휩싸였다. 이후 증조부의 친일 행적이 알려지면서 과거 발언이 재조명됐고, 이를 둘러싼 논란이 이어졌다.

당초 하영의 소속사 측은 증조부의 친일 의혹에 대해 "사실무근"이라는 입장을 밝혔으나, 이후 관련 기록이 확인되면서 입장을 번복하고 사과했다. 소속사의 입장 표명에 이어 하영 역시 직접 사과문을 공개하며 자신의 발언을 돌아봤다.

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하영은 12일 자신의 SNS에 자필로 쓴 사과문을 게재했다. 한 글자 한 글자 직접 써 내려간 사과문에는 가족사를 제대로 알지 못한 채 과거 발언을 했던 자신에 대한 반성과 사과의 뜻이 담겼다.

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하영은 "최근 증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 되었다. 그동안 저는 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"고 밝혔다.

이어 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 되었다"며 "일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"고 전했다.

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자신이 알지 못했다는 사실이 잘못을 가볍게 만들 수 없다는 점도 분명히 했다.

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하영은 "제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다"며 "그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라고 강조했다.

이 가운데 하영이 출연했던 작품의 감독들이 그의 사과문에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 눈길을 끌었다.

넷플릭스 '중증외상센터'의 이도윤 감독과 '참교육'의 홍종찬 감독은 이날 하영이 공개한 자필 사과문에 나란히 '좋아요'를 표시했다. 오랜 시간 작품을 함께하며 인연을 맺은 감독들의 작은 반응이 전해지면서 하영을 둘러싼 관심도 이어지고 있다.

한편 하영은 2019년 KBS 2TV 드라마 '닥터 프리즈너'로 데뷔했다. 이후 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'에서 간호사 천장미 역을 맡았으며, '참교육'에서는 최가윤 역으로 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com