박보경, ♥진선규 내조·육아에 활동중단 10년→여우조연상 수상 "'나 연기 좋아했었지' 깨달아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보경이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 배우로 다시 돌아오기까지의 시간과 남편 진선규에 대한 이야기를 전한다.

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13일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 355회 말미에는 박보경의 출연이 예고됐다. 공개된 예고편에는 4년 전 '유퀴즈'에 출연했던 남편 진선규의 모습이 함께 담겨 눈길을 끌었다.

당시 진선규는 무명 배우 시절의 힘겨웠던 생활을 떠올리며 "쌀통에 쌀이 없는데 쌀을 살 돈이 없었다. (떨어졌다고 하니까) 아내가 '괜찮아. (제 친한 친구인) 준호 오빠한테 좀 달라고 해'라고 했다"고 회상했다.

이어 아내 박보경에 대해 "아내가 결혼 후 꿈을 접고 내조를 하는데 8년의 시간이 걸렸다"면서 "조금씩 단역도 하게 됐다"고 말하며 고마움과 미안한 마음을 드러냈다.

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남편의 곁을 지키며 자신의 꿈을 잠시 내려놓았던 박보경. 오랜 시간 가족을 위해 자신의 꿈을 뒤로했던 그는 다시 배우로 돌아왔고, 이제는 자신만의 이름으로 대중 앞에 서게 됐다.

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4년 만에 남편이 출연했던 '유퀴즈'에 다시 모습을 드러낸 박보경은 "제가 연기 안 한 지 10년이 넘었는지도 몰랐다"면서 "내가 연기를 좋아했던 사람이었구나"라고 담담하게 말해 뭉클함을 안겼다.

남편 진선규가 4년 전 눈물과 함께 전했던 아내의 이야기가 이날 박보경의 입을 통해 다시 이어지면서, 두 사람의 특별한 시간이 어떤 이야기로 완성될지 관심이 쏠린다.

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한편 박보경은 지난달 제5회 청룡시리즈어워즈에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '레이디 두아'로 여우조연상을 수상했다. 이날 박보경의 이름이 수상자로 호명되자 남편 진선규 역시 누구보다 뜨거운 반응을 보였다. 아내와 함께 기쁨을 나눈 진선규는 무대에 오른 박보경을 바라보며 눈물을 흘렸고, 연신 환호하며 아내의 수상을 진심으로 축하했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com