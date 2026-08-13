정해인, 알고보니 '위스키' 반전 취미…"임시완과 계속 취해있었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정해인이 남다른 위스키 사랑을 드러냈다. 단순히 즐겨 마시는 수준을 넘어 직접 공부까지 했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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12일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'으로 돌아온 정해인이 게스트로 출연해 유인나, 소란 고영배와 다양한 이야기를 나눴다.

이날 정해인은 키워드를 뽑아 질문에 답하는 '해인 인사이드' 코너에서 '브레인'을 뽑았다. 이에 "내가 가장 해박한 지식을 뽐낼 수 있는 관심사는 무엇이냐"는 질문을 받았다.

정해인은 잠시 고민하더니 "운동도 운동인데 위스키에 대해서 누가 물어본다면"이라며 의외의 답을 내놨다. 유인나가 놀라자 정해인은 "공부를 좀 했었다. 관심이 많아서"라며 "향도 너무 좋고 맛도 좋고 분위기가 너무 좋다"고 위스키에 빠진 이유를 밝혔다.

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정해인의 위스키 지식은 생각보다 깊었다. 싱글몰트와 블렌디드, 버번 등 취향에 대한 이야기가 나오자 막힘없이 답했고, 블라인드로 마셔도 세 종류를 구별할 수 있느냐는 질문에는 "그 세 가지는 무조건 알죠"라고 자신했다.

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이어 "향이 완벽히 다르다. 맛도 다르고 만드는 재료가 다르다"고 설명하며 '위스키 부심'을 드러냈다.

특히 위스키 애호가들 사이에서도 호불호가 갈리는 피트 위스키를 즐기느냐는 질문에도 곧바로 "네"라고 답했다. 이탄을 태운 연기로 보리를 말리는 과정에서 독특한 스모키 향이 만들어지는 피트 위스키까지 즐기는 모습에 출연진은 정해인을 '위스키 고수'로 인정했다.

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반면 커피 취향은 달랐다. 산미가 강한 커피를 좋아하느냐는 질문에 정해인은 "커피는 신맛 안 좋아한다"며 고소한 맛을 선호한다고 밝혔다. 또 평소 디카페인 커피를 많이 마신다고 하자 유인나 역시 "나도 그런데?"라며 반가워했다. 두 사람은 디카페인 커피잔을 맞부딪치며 뜻밖의 공통점을 확인했다.

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정해인의 위스키 사랑은 '한 달간 완전한 자유가 주어진다면 무엇을 하고 싶냐'는 질문에서도 이어졌다. 유인나는 "배우가 아닌 사람 정해인으로 한 달간 자유인이 된다면?"이라며 돈과 시간 걱정 없이 한 달을 보낼 수 있다는 상황을 제시했다.

정해인은 "너무 행복하다. 생각만 해도"라며 미소를 지었다. 이에 "위스키 양조장 가시는 것 아니냐"는 말이 나오자 정해인은 "진짜 갈 것 같다"며 "스코틀랜드에 다시 한번 가보고 싶다"고 답했다.

앞서 배우 임시완과 함께 스코틀랜드로 위스키 여행을 떠났던 경험도 언급했다. 유인나가 당시 프로그램을 재미있게 봤다며 "거기서도 홀짝홀짝 계속 드시는 걸 봤다"고 하자 정해인은 "계속 취해 있었다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

정해인은 한 달의 자유가 생긴다면 당시 방문하지 못했던 증류소를 찾아가고 싶다며 "다른 브랜드 위스키 만드는 과정도 보고 싶다"고 밝혔다. 휴식 기간에도 위스키를 더 깊게 알아보고 싶다는 '찐 애호가'의 면모였다.

한편 정해인은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서 장태하 역을 맡았다.

olzllovely@sportschosun.com