웬디 '건강 이상설' 속 슬기도 철저한 다이어트 "45kg 유지, 배 노출 의상 위해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 레드벨벳 슬기가 컴백을 앞두고 혹독한 다이어트 과정을 공개했다.

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슬기의 유튜브 채널에서는 최근 '이렇게만 하면 너도 슬기 될 수 있어. 레드벨벳 컴백 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

슬기는 "컴백이 한 달도 채 남지 않았기 때문에 관리하는 모습을 모아 모아서 관리 브이로그를 찍어볼까 한다"고 밝혔다.

슬기는 "촬영일 기준 뮤직비디오를 이미 찍었다. 찍었을 당시에는 45.3kg을 만들었다. 홈트도 하고 식단 관리도 하면서 예쁘게 나올 수 있게 의상 소화를 잘할 수 있는 몸을 만들었는데 첫 촬영이 배가 보이는 의상이라 둘째 날부터 밥차를 다 먹어서 확인해보니까 많이 올라갔다. 2kg 정도. (다이어트를) 다시 시작해야 될 거 같다"고 토로했다.

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뮤직비디오 촬영을 앞두고 의상 피팅을 해본 슬기. 슬기는 군살 하나 없는 늘씬한 몸을 드러냈다. 다양한 콘셉트의 옷을 입어본 슬기는 스태프들과 여러 아이디어를 공유했다.

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뮤직비디오 촬영을 앞두고 슬기는 탄탄한 복근까지 만들었다. 슬기는 "오늘 저녁까지 잘 안 먹고 이 상태를 유지할 수 있을지 걱정이다. 배가 많이 노출돼서 최대한 안 먹으면서 틈틈이 복근 운동 해가면서 이 상태를 유지해보도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 레드벨벳이 최근 컴백한 가운데 웬디는 눈에 띄게 앙상한 몸으로 건강 이상설까지 불렀다.

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wjlee@sportschosun.com