"샤넬백에 쿠팡 모자" 박하선, '3개월 잠적' 깨고 공개한 '하이앤로우' 믹스매치

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박하선이 약 3개월 만에 SNS에 근황을 전하며, 재치있는 '로우엔드' 패션을 설명했다.

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박하선은 12일 자신의 SNS에 "3개월 동안 잠잠해서 미안해요. 돈 버느라 너무 바빴어요!)"라는 유쾌한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

한동안 SNS 활동이 뜸했던 이유를 '돈 버느라 바빴다'는 재치 있는 한마디로 설명한 것. 오랜만에 전한 근황인 만큼 박하선의 변함없는 미모와 남다른 패션 감각에도 시선이 쏠렸다.

공개된 사진 속 박하선은 밝은 색상의 트위드 재킷에 짧은 블랙 팬츠를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 여기에 챙이 넓은 모자와 선글라스를 착용하고 진주 장식이 돋보이는 가방과 액세서리를 더했다. 군살 없는 늘씬한 각선미와 여유로운 포즈도 눈길을 끈다.

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특히 박하선은 명품부터 가성비 아이템까지 자유롭게 섞는 자신의 패션 취향을 직접 설명했다.

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그는 "제가 하이엔드와 로우엔드 아이템을 믹스하는 걸 좋아하는 거 아시죠"라며 "오래된 빈티지 가방에 제가 좋아하는 언니의 옷, 쿠팡에서 산 모자, 그리고 제가 모델로 활동하고 있는 브랜드의 액세서리를 매치했다"고 밝혔다.

고가의 명품 빈티지 가방과 온라인 쇼핑몰에서 구입한 모자를 한 스타일링에 과감하게 조합하며 이른바 '하이앤로우 믹스매치'를 완성한 셈이다. 화려한 브랜드 제품만을 고집하지 않고 가격대가 다른 아이템을 자연스럽게 소화하는 박하선의 패션 센스가 돋보인다.

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사진을 접한 팬들 역시 "고급진 사람이 쓰면 비싸 보이는 법", "사진집처럼 분위기가 좋다", "청량하다" 등의 반응을 보이며 반가움을 드러냈다.

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한편 박하선은 배우 류수영과 2017년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com