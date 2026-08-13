[공식] 샤이니 온유, '주사이모' 의혹 경찰조사 "의사로 알고 피부관리 진료"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 샤이니 온유가 일명 '주사이모' 의혹으로 경찰 조사를 받았다.

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온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 12일 "지난해 12월 입장문을 통해 밝힌 바와 같이, 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받은 사실이 있습니다"라고 밝혔다.

이어 "당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관련자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었습니다. 이에 온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했습니다"라고 설명했다.

또 "현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바랍니다. 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다"라고 강조했다.

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서울 강남경찰서는 현재 '주사 이모'라 불렸던 A씨의 불법 시술 의혹을 수사 중이다. A씨는 국내 의사 면허가 없는데도 오피스텔과 차량 등지에서 박나래 등에게 수액 주사를 높고 항우울제를 처방하는 등의 의료시술을 한 혐의를 받는다. 경찰은 박나래를 시작으로 전현무, 샤이니 키와 온유, 유튜버 입짧은 햇님 등을 조사해왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com