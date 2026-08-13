홍현희, 10kg 뺐더니 비만 치료제 의혹…"불쾌했는데 옛날 사진 보니 이해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍현희가 10kg 이상 감량한 뒤 불거진 비만 치료제 사용 의혹에 솔직한 심경을 털어놨다.

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12일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에는 홍현희가 출연해 다이어트 과정과 체중 감량 후 달라진 일상을 공개했다.

이날 홍현희는 과거 통통했던 시절을 떠올리며 "부종이 좀 심했다. 아이가 생기다 보니 건강하게 살고 싶어서 오일, 야채, 식초 위주로 먹으면서 다이어트를 했다"고 밝혔다.

꾸준한 식단 관리로 10kg 이상을 감량했지만 예상하지 못한 반응도 따라왔다. 눈에 띄게 달라진 모습 때문에 일각에서 비만 치료제의 도움을 받은 것이 아니냐는 의혹이 제기된 것.

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홍현희는 "살을 빼서 응원하는 게 아니라 무언가의 도움을 받았을 거라고 의심을 받는 거다"라며 "점점 불쾌하기도 했고 혼자 삐쳐 있었다"고 당시 심경을 털어놨다.

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그러나 자신의 과거 사진을 다시 본 뒤에는 생각이 조금 달라졌다고. 홍현희는 "어느 날 옛날 사진을 봤는데 '의심할 수 있겠다' 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

방송에서는 홍현희의 과거 모습도 자료 화면으로 공개됐다.

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홍현희는 "한창 몸무게가 많이 나갈 때는 신혼 때라 60kg 후반이었다"며 "가장 많이 나갔을 때는 거의 70kg 가까이 갔었다"고 설명했다.

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현재는 당시보다 10kg 이상을 감량한 상태다. 다만 홍현희는 "지금 10kg 정도 감량했는데 내 키에 비하면 완성형이 아니다"라며 "난 건강하게 뺐다는 걸 평생 증명해야 하지 않을까 싶다"고 토로했다.

특히 체중 감량 자체보다 건강한 생활 습관을 강조했다. 홍현희는 "어떤 분들은 저를 보고 자극받아서 '저도 다이어트 할래요'라고 할 수도 있지 않냐. 좋은 영향력을 끼칠 수 있다"며 "건강하게 먹으니까 움직이고 싶어지더라"고 달라진 일상을 전했다.

한편 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com