김구라, 5살 늦둥이 딸 앞에선 꼼짝없는 '딸바보'…"매번 신데렐라 연기"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김구라가 5살 늦둥이 딸의 요구에 매번 '신데렐라'로 변신하는 딸바보 면모를 드러냈다.

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12일 방송된 MBC '라디오스타'는 방송인 홍현희, 뮤지컬 음악감독 김문정, 개그맨 이창호, 마술사 유호진이 출연한 '더위 잊고~ 렛잇고' 특집으로 꾸며졌다.

이날 홍현희는 5살 아들 준범 군과 역할극을 하며 겪는 육아 일상을 공개했다.

홍현희는 "지금 5살이니까 한창 역할극을 좋아한다. 준범이는 대사까지 나한테 시킨다"고 말했다.

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이를 들은 김구라는 "원래 그렇다. 우리 애도 그렇다"며 공감했다. 김구라 역시 현재 5살인 늦둥이 딸을 키우고 있는 상황.

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그는 "너만 특별한 거 아니다. 우리 애는 대사를 다 짜준다"고 특유의 직설 화법을 보였고, 홍현희는 "그럼 뒤에 토크 안 하겠다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이어 홍현희는 아들과 실제로 역할극을 하는 상황을 재연했다. 준범 군이 "엄마가 선생님 역할을 해서 나를 반겨달라"고 요청해 그대로 연기하면 "목소리 무섭잖아. 더 밝게!"라며 목소리 톤까지 세세하게 주문한다고 설명했다.

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김구라도 늦둥이 딸과 비슷한 역할극을 하고 있다고 밝혔다. 그러면서 첫째 아들 그리와는 달랐던 육아 경험도 털어놨다.

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김구라는 "요즘 애들이라 그런가 보다. 동현이는 그런 게 전혀 없었다"고 회상했다.

특히 평소 거침없는 입담을 자랑하는 김구라도 5살 딸 앞에서는 꼼짝없는 아빠였다.

딸이 시키는 대로 역할극을 해주는 편인지 묻자 김구라는 "맞다. 영혼 없이 해주는 편"이라고 솔직하게 답했다.

이어 "난 신데렐라를 매번 하고 있다. 시키는 대로 한다. 오늘도 하고 왔다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

방송에서는 독설가 이미지로 익숙한 김구라가 집에서는 어린 딸의 요구에 맞춰 대사와 역할을 소화하고, 신데렐라 연기까지 마다하지 않는 반전 '딸바보' 면모가 드러나 눈길을 끌었다.

한편 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 이후 2021년 늦둥이 딸을 품에 안았다. 전처와의 사이에서 얻은 아들 그리와 늦둥이 딸은 23살 터울이다.

narusi@sportschosun.com