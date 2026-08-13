"가슴 미어진다" 김명민→김혜은 비통…故안판석 감독 별세에 ★들 먹먹한 애도

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[스포츠조선 조민정 기자] '드라마 거장' 안판석 감독의 갑작스러운 별세에 그와 작품을 함께했던 배우와 동료들의 애도가 이어지고 있다. 김명민은 "머리가 하얘지는 것 같다"고 비통한 심경을 전했고 김혜은은 "가슴이 미어진다"며 고인을 추모했다.

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안판석 감독이 연출한 ENA 새 드라마 '연애박사' 측은 12일 "안판석 감독님께서 2026년 8월 12일 향년 64세로 별세했다"고 밝혔다.

안 감독은 최근 뇌출혈로 쓰러져 치료를 받아왔으나 끝내 회복하지 못하고 세상을 떠났다. 유가족의 뜻에 따라 장례 절차는 외부에 공개하지 않는다. 제작진은 "깊은 슬픔에 빠져 계신 유가족이 고인과 조용히 작별의 시간을 가질 수 있도록 간곡히 협조 부탁드린다"며 "다시 한번 고인 가시는 길에 깊은 애도를 표하며 삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다.

갑작스러운 비보가 전해지자 안 감독과 오랜 시간 작품으로 인연을 맺었던 배우와 방송인들의 추모도 잇따랐다. 안 감독과 1987년 MBC 입사 동기인 아나운서 출신 방송인 백지연은 SNS에 "고인의 명복을 빕니다. 편히 쉬세요. 멋진 감독이었고 참 좋은 친구였습니다"라는 글을 남겼다.

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'밀회'로 안 감독과 인연을 맺은 김혜은의 애도는 더욱 먹먹함을 안겼다. 김혜은은 "'밀회'라는 작품을 함께 할 수 있었던 영광을 누리게 해주신 감독님. 감독님께 부끄럽지 않고 싶었다"며 "마지막 작품 같이 못해 한스럽기만 하다"고 털어놨다. 이어 "너무나 아까워 가슴이 미어진다. 제 마음의 키를 키워주신 안판석 감독님. 말씀 잊지 않겠습니다. 부디 천국에서 편히 영면하소서"라고 마지막 인사를 건넸다.

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안판석 감독은 1987년 MBC 드라마본부 프로듀서로 입사해 조연출을 거쳐 1994년 베스트극장 '사랑의 인사'로 연출 데뷔했다. 이후 '하얀거탑' '아내의 자격' '밀회' '풍문으로 들었소' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' '봄밤' '졸업' '협상의 기술' 등을 선보이며 한국 드라마를 대표하는 연출가로 자리매김했다.

오는 10월 방송 예정인 ENA '연애박사'는 안 감독의 유작이 됐다. 추영우와 김소현이 주연을 맡은 작품으로 촬영과 편집 등 후반 작업까지 모두 마친 상태다. 작품은 예정대로 시청자들을 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com