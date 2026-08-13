6일 남았다…빅뱅, 초월적 비주얼

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅이 초월적인 비주얼을 뽐냈다.

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YG엔터테인먼트는 13일 공식 SNS에 '[빅] 비주얼 포토-빅 버전'을 게재했다.

이번에 공개된 비주얼 포토는 비비드한 색감이 주를 이뤘던 지난 티저와 달리 모노톤에 감각적이고 시크한 이미지를 강조했다.

유화 물감으로 칠한 듯한 하늘, 블랙 앤 화이트 톤의 뒤틀린 구조물과 굴뜩 등이 초현실적인 분위기를 풍긴다. 멤버들은 세련된 수트 스타일링으로 독보적인 아우라를 내뿜었다.

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빅뱅은 강렬한 존재감으로 완성한 타이틀 포스터, 포토제닉한 제스처와 짙은 카리스마를 드러낸 비주얼 포토, 독창적인 아트웍 무드의 이번 이미지 등 다채로운 매력을 드러내며 컴백에 대한 기대를 높이고 있다.

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빅뱅은 데뷔 20주년 기념일인 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅'을 발표한다. 이어 21~23일 고양을 시작으로 북미 유럽 오세아니아 아시아 등 전세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 월드투어 'XX : 코스모스'를 개최한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com