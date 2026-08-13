김종국, 알고보니 전설의 '5만 전자' 주주…최고민수 '442 투자 전법'에 솔깃

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김종국이 '전설의 5만 전자 주주'라는 사실을 고백한다.

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매주 금요일로 편성 시간을 옮겨 시청자들을 만나고 있는 평일 저녁의 밥 친구 예능 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제를 두고 펼치는 퀴즈 토크쇼.

오는 14일(금)에 방송되는 324회에서는 주식 전문가 최고민수와 거시경제 전문가 오건영이 출연해 개미들을 위한 재테크의 모든 것을 풀어내는 알찬 시간을 꾸민다.

이날 개미 투자자들을 부의 길로 안내해줄 손님들을 맞이한 '옥탑즈'는 자신들의 재테크 사정을 허심탄회하게 공개하며 흥미를 높인다.

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이중 양세찬은 "사실 내가 '전설의 6만 전자 주주'다. '10만 전자' 때도 가지고 있었다"라고 밝혀 모두의 부러움을 산다.

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이에 송은이가 "지금은 어떻게 됐냐"라며 눈을 반짝이자, 양세찬은 "없지 뭐"라고 허탈한 웃음을 터뜨려 주변을 웃음바다로 만든다.

한편 양세찬과 희비가 갈린 MC가 등판한다. 그의 정체는 다름아닌 '꾹크루지' 김종국. 그는 "저는 30년 동안 재테크를 한 번도 해본 적이 없다. 올 현금이다. 은행 이자 2%만 받았다"라며 스스로 '재테크 알못'임을 인증하다가 "주식을 아예 모르는데 주변에서 S전자를 가지고 있으라고 해서 사놓기만 했다. 평단가는 5만 원 정도"라고 밝히며 본인도 몰랐던 저점매수 성공 비화를 공개해 놀라움을 안긴다.

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이에 김종국과 저축 외길 인생을 함께 걸어온 동반자 주우재가 "변절자네!"라며 울컥하자, 김종국은 "팔 생각이 없다"라며 '저축 동지'를 다독인다는 후문.

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앞서 김종국은 여러 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 자신의 재무 관리 방식이 '저축 중심'이라고 밝혀왔다.

유튜브 채널 '비보티비(VIVO TV)' 영상에서 김종국은 "재테크를 전혀 하지 않는다"며 "무조건 돈을 벌어서 저축한다"고 말했다.

이어 "연예인들은 주식이나 코인, 부동산 등 다양한 투자를 많이 하는데 나는 그런 것을 잘 몰랐다"며 "주식도, 가상자산도, 땅도 없다"고 설명한 바 있다.

그런가 하면 이날 김종국은 코스피 6000시대 속 개미들의 투자 전략을 족집게 과외하는 최고민수와 오건영과의 만남을 통해, 2% 은행 이자만 고집해온 재테크 외길 인생에 커다란 분기점을 맞는다. 특히 최고민수가 공개한 소위 '442 전법'에 눈이 동그래진 김종국은 "무조건 옮겨야겠네? 지금까지 왜 아무도 이야기해주지 않았지?"라며 땅을 친다고.

과연 '이자 2% 저축 외길 인생' 김종국의 가치관을 통째로 뒤흔든 최고민수의 '442 전법'은 무엇일지, 부자 되는 이야기로 가득 찰 '옥문아' 324회 본 방송에 기대감이 고조된다.

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'는 매주 금요일 밤 10시 10분에 방송된다.

narusi@sportschosun.com