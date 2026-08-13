트와이스 채영, 실내 흡연 의혹 공식입장 "그렇게 생각없는 사람 아냐"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스 채영이 실내 흡연 루머에 분노했다.

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채영은 12일 팬 소통 플랫폼을 통해 "가만히 있으려 했는데 담배 이야기를 너무 많이 해서 언급한다. 담배가 아니라 음료를 마신 것이다. 잘 봐라"라고 밝혔다.

그는 "그냥 재미있게 놀고 있는 건데 너무 피곤하다. 말이 안되지 않나. 사람이 그렇게 많은 곳에서 대놓고 그러겠나. 나 그렇게 생각 없는 사람 아니다"라고 토로했다.

앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 채영이 11일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 레이브 파티에서 뒤돌아선 채 손을 입가로 가져가는 모습이 찍힌 영상이 유포되며 실내 흡연 의혹이 제기됐다.

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그러나 채영이 직접 해명에 나서며 이번 사건은 해프닝으로 종료됐다.

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채영이 속한 트와이스는 현재 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)와 재계약 관련 논의 중이다. 최근에는 정연이 JYP를 떠나 친언니 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트로 적을 옮겼다.

2015년 데뷔한 트와이스는 '우와하게' '치얼업' 'TT' 등의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받았다. 2022년에는 멤버 전원이 JYP와 재계약을 체결, K팝 걸그룹으로는 이례적으로 스타디움 규모의 공연장을 휩쓸며 대규모 월드투어에 성공했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com