KCM, 드디어 15년 기다린 ♥방예원 웨딩드레스 공개...마르지 않는 눈물('슈돌')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 KCM이 15년 만에 웨딩드레스를 입은 아내의 모습에 눈물을 흘렸다.

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12일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 말미에는 KCM이 결혼식을 앞두고 아내의 웨딩드레스 피팅을 지켜보는 모습이 그려졌다.

영상 속 KCM의 아내는 오는 10월 4일 결혼식을 앞두고 웨딩드레스 피팅에 나섰다. 잠시 후 새하얀 웨딩드레스를 입은 아내가 등장, KCM은 "오"라는 감탄사를 연발하며 눈을 떼지 못했다. 아내는 쑥스러운 듯 옅은 미소와 함께 아름다운 미모를 자랑해 눈길을 끈다. 두 딸 역시 아름다운 엄마의 모습에서 눈을 떼지 못한 채 카메라에 엄마의 모습을 담으며 특별한 순간을 함께했다.

KCM은 "15년 만에 약속을 지키게 됐다. 결혼식을 하게 됐다"라고 말했다.

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이어 15년 만에 웨딩드레스를 입은 아내와 그런 아내를 지켜보는 KCM은 기쁨의 눈물을 흘려 뭉클함을 안겼다.

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한편, KCM과 방예원 씨는 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 품에 안았지만, 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정이 겹치면서 결혼식을 올리지 못했다.

이후 2021년 혼인신고를 마치며 법적 부부가 됐고, 코로나19 팬데믹 등으로 인해 가족들과 함께 작은 언약식을 가졌으며 당시 KCM은 정식 결혼식을 올리기로 아내와 약속했다.

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부부는 이후 2022년 둘째 딸 서연 양, 2025년 셋째 아들 하온 군을 얻으며 다섯 식구를 이뤘고, 오랜 약속이었던 결혼식을 10월 올리게 됐다.

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anjee85@sportschosun.com