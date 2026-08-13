주우재, 변우석과 첫 만남 공개…모델계도 '군기 문화' 있었다('홈즈')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 주우재가 모델계 군기 문화를 떠올리며 변우석과의 첫 만남 에피소드까지 털어놓는다.

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13일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 아이들을 위한 집 임장에 나선다.

이날 방송에서는 각기 다른 연령대의 아이들이 꿈꾸는 '드림하우스'를 찾아간다. 임장에는 KBS 개그맨 공채 19기 동기인 '다둥이 아빠' 장동민과 홍인규, '부캐 장인' 강유미가 함께한다. 세 사람은 아이들의 눈높이에서 공간 곳곳을 꼼꼼하게 살펴보는 것은 물론, 19기 동기다운 찰떡 호흡으로 유쾌한 케미를 뽐낸다.

임장 도중에는 개그계와 모델계의 남다른 '군기' 이야기도 펼쳐진다. 장동민은 KBS 개그맨 공채 19기 시절을 떠올리며, 선배들에게 집합을 당해 혼이 난 직후에도 동기들과 아이디어를 짰다고 밝혀 "역시 황금기수"라는 감탄을 자아낸다.

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이에 주우재는 모델계의 군기 문화를 소환하며 배우 변우석과의 첫 만남 에피소드를 공개한다. 변우석의 이름이 나오자 출연진의 관심이 순식간에 쏠리고, 질문 세례가 이어지자 주우재는 "나한테는 관심이 없는 거냐"며 황당해한다. 급기야 홍인규는 아내에게 선물할 변우석의 사인까지 부탁해 현장을 웃음바다로 만든다.

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이어 누적 조회수 1억 뷰를 기록한 키즈 인플루언서 '양이로'의 집을 찾아간다. 이로가 직접 자신의 집 곳곳을 안내하며 특별한 임장을 펼치는 가운데, 마음껏 뛰놀 수 있는 야외 공간부터 개성이 가득한 이로의 방과 전용 화장실까지 공개돼 출연진의 시선을 사로잡는다. 최연소 코디 이로의 활약을 지켜보던 양세찬은 고정 코디 자리까지 제안하며 웃음을 더한다.

대한민국 대표 교육 특구인 목동에서는 학원가와 가까운 대단지 아파트를 임장한다. 유명 학군과 학원가를 가까이에서 누릴 수 있는 것은 물론, 집 안 역시 아이의 생활에 맞춰 올리모델링을 마친 상태다. 교육 환경부터 아이를 위한 맞춤형 공간까지 갖춘 집의 모습이 관심을 모은다.

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마지막으로 세 사람은 같은 목동에 위치한 백화점 위 초고층 주상복합을 찾는다. 이 집은 첫째가 서울대 치대에 진학하고 둘째는 미국 유학을 떠났다고 해 '명문대 배출 하우스'로 이목을 집중시킨다.

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고3 아들을 둔 홍인규는 좋은 기운을 받아가겠다며 서울대 치대 졸업패를 쓰다듬고, 딸을 둔 장동민 역시 '합격 기운'을 나눠 받으려 나서며 자녀를 둔 부모들의 공감을 자아낸다.

아이들의 로망부터 부모들의 교육 로망까지 한데 담은 MBC '구해줘! 홈즈' 아이들이 꿈꾸는 집 임장 편은 13일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com