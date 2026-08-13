[공식] '테니스 황제' 이형택, 이영애→이병헌 감독 소속 에이전시 계약..스포테이너 행보 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] '한국 테니스의 전설' 이형택이 본격적인 스포테이너로서 입지를 굳힌다.

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13일 국내 최초 할리우드식 토털 탤런트 에이전시 KHS에이전시(이하 KHS)가 전 테니스 국가대표 이형택과 에이전시 계약을 체결했다고 밝혔다. 이영애, 황정음, 임순례·이병헌 감독, 루나, 노희영 전문가 등 다양한 분야의 아티스트와 협업하고 있는 KHS는 이번 계약을 통해 이형택의 방송 및 콘텐츠 출연은 물론, 광고, 강연, 글로벌 프로젝트 등 더욱 다양한 분야에서의 활동을 적극적으로 지원할 예정이다.

이형택은 한국 남자 테니스 역사의 독보적인 인물이다. 현역 시절 ATP 단식 세계랭킹 36위 달성, 2003년 ATP 투어 단식 우승 등 한국 선수로서 전무후무한 대기록을 세우며 한국 테니스의 위상을 세계 무대에 올려놓은 레전드로 평가받는다.

은퇴 이후에도 이형택은 특유의 유쾌하고 친근한 캐릭터와 독보적인 전문성을 바탕으로 스포츠 예능을 비롯한 다양한 방송 프로그램에서 활약, 스포츠 레전드 스타를 넘어 대중적인 '스포테이너(스포츠+엔터테이너)'로 입지를 견고히 해왔다.

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KHS 관계자는 "이형택 선수는 스포츠 영웅으로서의 압도적인 커리어와 전문성은 물론, 오랜 시간 대중과 호흡하며 쌓아온 친근한 매력을 동시에 갖춘 아티스트"라며 "선수 출신에 국한되지 않고, '이형택'이라는 가치가 방송·광고·콘텐츠·강연 등 다양한 분야에서 시너지를 낼 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 밝혔다.

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또한 이번 계약은 KHS의 사업 방향성과도 맞닿아 있다. KHS는 배우와 방송인 중심의 기존 매니지먼트 범주를 넘어, 스포츠·문화·전문 분야 등 사회 각 영역에서 영향력을 가진 '퍼블릭 피규어(Public Figure)'들을 적극 영입하며 에이전시 영역을 대폭 확장하고 있다.

이형택은 "KHS에이전시라는 든든한 파트너와 함께하게 되어 기쁘다. 앞으로 테니스 및 스포츠 산업과 연계된 다양한 신규 프로젝트는 물론, 보다 다양한 분야에서 한층 넓어진 활동으로 대중과 더 깊이 소통하고 싶다"고 소감을 전했다.

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한편, KHS와 전속계약을 마친 이형택은 향후 다양한 방송 및 신규 프로젝트를 통해 대중과 만날 예정이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com