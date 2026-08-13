"이건 무조건 소장각인데?"…'스파이더맨4', 개봉 3주차 주말 굿즈 이벤트 예고

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 소장 욕구를 한껏 자극하는 개봉 3주차 주말 극장 굿즈 이벤트를 진행한다.

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영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 3주차 주말에도 극장 굿즈 이벤트를 진행해 관람 욕구를 더욱 더할 예정이다. 피터 파커의 생일이었던 지난 8월 10일이 있는 생일 주간을 기념해 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 오는 8월 15일부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서 영화를 관람한 관객들에게 피터 파커 AR 필름 SET를 증정한다.

이번 굿즈는 영화 속 피터 파커의 주요한 순간을 담아 영화의 여운을 더욱 깊이 간직할 수 있다. 뉴욕에서 사랑 받는 히어로 스파이더맨의 모습부터 친구들을 그리워하는 순간, 그리고 통제불가능한 DNA 변이를 마주한 모습은 물론 모든 사건의 시작인 탱크 탈취 사건이 벌어지는 순간까지. 보기만 해도 영화 속 장면들과 피터 파커의 감정이 고스란히 느껴진다. 무엇 보다 각 카드 속 QR코드를 통해 숨겨진 영상을 발견할 수 있는 굿즈로 더욱 흥미를 더하며 소장 욕구를 자극한다. 이처럼 개봉 3주차를 맞이해 특별한 굿즈 이벤트를 선보이는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 향한 팬들의 뜨거운 호응은 앞으로도 계속될 것으로 전망된다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com