'황정민 스토킹 혐의' A씨, 돌연 SNS 계정 삭제…1000만원 구형 이틀 만

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정민의 사생활 관련 주장을 이어오다 스토킹 혐의로 재판에 넘겨진 A씨가 돌연 SNS 계정을 삭제했다. 검찰이 벌금 1000만원을 구형한 지 이틀 만이다.

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13일 오전 8시 기준 A씨가 그동안 황정민과 관련한 게시물을 올려왔던 SNS 계정은 삭제돼 접속할 수 없는 상태다.

A씨는 해당 계정을 통해 황정민의 사생활과 관련한 주장을 지속적으로 제기해왔다.

황정민 측은 A씨를 스토킹 혐의로 고소했고, A씨는 황정민을 상대로 2억원대 손해배상 청구 소송을 제기하며 법적 공방을 이어왔다.

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앞서 지난 11일 의정부지법 고양지원 형사4단독(부장판사 김영아) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 A씨에게 벌금 1000만원을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

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검찰은 구형 이유에 대해 범행 기간이 장기간에 이르고 A씨가 황정민에게 일방적으로 연락한 횟수도 과도하게 많았다는 점을 들었다.

또한 재판 과정에서도 피해자와 가족들을 향한 협박성 글을 SNS에 게시한 점과 황정민 측이 A씨에 대한 엄벌을 탄원하고 있다는 점 등도 고려해 달라고 밝혔다.

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이날 재판에서는 A씨가 황정민에게 고양이 사체 사진과 혈흔이 묻은 휴지 사진 등을 전송한 사실도 언급됐다.

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검찰이 해당 사진을 보낸 경위를 묻자 A씨는 전송 사실을 인정하면서도 상대방에게 공포심이나 불안감을 주려는 의도는 아니었다는 취지로 진술했다.

A씨는 최후진술에서 "지난 2년 동안 제가 잘한 것만 있다고 말하지는 않겠다"면서도 "감정이 무너져서 하지 말아야 할 행동을 한 순간이 있었다는 것과 제가 2년간 일방적으로 한 사람을 쫓아다닌 스토커였다는 것은 전혀 다른 이야기"라고 주장했다.

그동안 SNS를 통해 황정민을 향한 주장을 이어왔던 A씨가 결심공판 이틀 만에 계정을 삭제하면서 눈길을 끌고 있다.

한편 A씨에 대한 선고공판은 오는 9월 8일 오전 10시 열린다.

narusi@sportschosun.com