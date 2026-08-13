돈 얼마나 많으면..'친일파 후손' 하영母, "금고에 현금 2억" 발언 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 하영의 증조부 고(故) 안상호의 일제강점기 친일 행적을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 하영의 어머니 이미숙 코어메드 전 대표의 과거 인터뷰도 다시 주목받고 있다.

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이 전 대표는 2011년 11월 6일 디지털타임스와의 인터뷰에서 자신의 재산관과 경영철학을 밝힌 바 있다.

당시 이 전 대표는 "살다 보니 돈이 다는 아니더라"며 과거에는 돈을 많이 벌고 싶은 욕심이 있었지만 이제는 그렇지 않다고 말했다. 그러면서 금고에 현금 1억원을 장기간 보관했던 경험을 소개하며 "다음번엔 2억원을 넣어두었는데 그때부터는 차이는 별로 없었다"고 밝혔다.

이어 "돈이라는 게 그렇게 많을 필요는 없다고 생각한다"며 편안한 생활을 할 정도면 충분하다고 했고, 코스닥 상장이나 큰돈을 버는 것보다 오래도록 보람 있는 기업을 만드는 것이 목표라고 설명했다.

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이 같은 발언이 다시 확산한 것은 최근 하영의 가족사가 잇따라 알려진 데 따른 것이다. 하영은 그동안 증조부 안상호가 고종을 진료한 의사였다는 등의 가족사를 소개해왔지만, 안상호가 1916년 친일단체 대정친목회 평의원으로 활동했다는 기록이 알려지며 논란이 일었다.

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하영은 지난 12일 자필 사과문을 통해 관련 자료를 직접 확인하는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다며 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com