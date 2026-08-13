BTS 진, 셔츠 앞섶 풀고 나른한 눈빛…이런 분위기도 있었나

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단(BTS) 진이 평소와 사뭇 다른 분위기의 셀카를 공개했다. 앞단추를 자연스럽게 풀어낸 셔츠 차림부터 깊게 파인 브이넥 니트까지 한층 성숙해진 비주얼이 시선을 사로잡았다.

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진은 13일 별다른 멘트 없이 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 진은 루즈한 화이트 셔츠를 입고 카메라 앞에 섰다. 셔츠 앞단추를 자연스럽게 풀어 연출한 진은 목걸이와 반지 등 화려한 주얼리를 더해 세련된 분위기를 완성했다. 특히 어딘가를 응시하는 나른한 눈빛과 무심하게 소매를 매만지는 모습이 화보의 한 장면을 연상케 했다. 평소 밝고 유쾌한 이미지와는 또 다른 성숙한 분위기가 돋보였다.

또 다른 사진에서는 분위기가 한 번 더 달라졌다. 진은 따뜻한 베이지 톤의 브이넥 니트를 입고 허공을 올려다보며 자연스러운 표정을 지었다. 깊게 파인 네크라인 아래 드러난 쇄골과 날렵한 턱선이 눈길을 끌었다. 오뚝한 콧대와 깨끗한 피부까지 어우러지며 진의 수식어인 '월드와이드 핸섬'을 다시 한번 떠올리게 했다.

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한편 진이 속한 방탄소년단은 북미 투어를 이어가고 있다. 지난 1~2일(현지시간) 미국 이스트 러더퍼드에서 북미 투어의 두 번째 막을 연 데 이어 폭스버러 공연을 성공적으로 마쳤다.

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10~11일에는 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움에서 공연을 펼쳤다. 한국 가수가 이 무대에서 단독 공연을 개최한 것은 방탄소년단이 처음이다.