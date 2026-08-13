[공식] 10년 만에 돌아온 '구르미' 팀…박보검·김유정→진영, 1박 2일 여행 떠났다

곽동연, 채수빈, 박보검, 김유정, 진영(왼쪽부터). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] KBS2 대표 퓨전 청춘 사극 '구르미 그린 달빛'이 방영 10주년을 맞아 특집 예능 '구르미 다시 그린 달빛'으로 돌아온다.

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오는 9월 16일 첫 방송을 확정한 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'은 '구르미 그린 달빛'(이하 '구르미')의 방영 10주년 특집 예능으로, '구르미'의 초강력 흥행을 이끈 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 함께 떠나는 1박 2일 여행기를 담는다. '구르미' 팀을 비롯해 글로벌 대세 배우들을 한자리에 집결시켰던 예능 '청춘MT'를 제작했던 시작컴퍼니가 제작을 맡아 기대를 더한다.

박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연은 흡입력 있는 연기와 싱그러운 매력으로 시청자를 설레게 하며, 최고 시청률 23.3%, 7주 연속 TV 화제성 1위 등 그야말로 '구르미' 신드롬을 일으켰다. 10년 전 대한민국을 들썩이게 만들었던 이들이 모여 어떤 이야기를 들려줄지 궁금증을 자극한다.

무엇보다 바쁜 스케줄 속에서도 '구르미' 10주년을 위해 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 완전체로 뭉친 점이 뜻깊다. 10주년을 기념하고 싶다는 박보검의 제안에 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연까지 의기투합하며 특별한 1박 2일 여행이 성사된 것. 10년이 지나도 변치 않는 '구르미'에 대한 애정과 배우들 사이의 끈끈한 우정이 '구르미 다시 그린 달빛'을 더욱 기대하게 만든다.

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'구르미 다시 그린 달빛' 제작진에 따르면, 지난 4일 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연은 강원도 홍천으로 1박 2일 여행을 떠났다. 10년 전 촬영 현장으로 돌아간 듯 시종일관 밝고 유쾌한 분위기 속에서 여행을 즐겼다는 후문.

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이처럼 '구르미'로 청춘스타로 발돋움한 다섯 배우가 10년이 흐른 지금, 세계가 주목하는 K 콘텐츠의 주역이 되어 다시 한자리에 모였다는 점이 의미를 더한다. 10년 전 함께했던 추억을 소환하고, 현재진행형인 우정을 보여주며 써 내려갈 이들의 이야기가 '구르미' 팬들에게 특별한 추억과 감동을 선사할 전망이다.

한편 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'은 2부작으로, 오는 9월 16일 오후 8시 30분과 9월 23일 오후 9시에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com